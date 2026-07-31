Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026 lần đầu chinh phục cung đường di sản Vân Long

Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026 đưa các vận động viên (VĐV) chinh phục cung đường giữa Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long, một trong những vùng sinh thái đặc sắc của tỉnh Ninh Bình.

Ban Tổ chức kỳ vọng đưa Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank trở thành điểm hẹn thường niên của người yêu thể thao.

Ngày 31/7, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Thành An Media, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank), UBND tỉnh Ninh Bình và Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình công bố Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank 2026 với chủ đề "Sải bước thăng hoa - Qua miền Di sản".

Phát biểu tại họp báo, nhà báo Đỗ Đức Hoàng - Trưởng Ban chỉ đạo giải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, giải đấu được tổ chức với mong muốn xây dựng một sự kiện thể thao chuyên nghiệp, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện sức khỏe, lối sống tích cực, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Giải đấu sẽ diễn ra vào ngày 30/8 tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (xã Gia Vân, tỉnh Ninh Bình). Trước đó một ngày, các VĐV sẽ hoàn tất thủ tục nhận race kit và tham gia các hoạt động tại khu vực Expo.

Mùa giải năm nay tổ chức ba cự ly gồm 6,8 km, 12 km và 21 km, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, từ người mới bắt đầu đến các VĐV giàu kinh nghiệm. Ban tổ chức cho biết công tác chuyên môn, hậu cần, y tế, an ninh và hệ thống tiếp nước được chuẩn bị đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu của một giải marathon quy mô lớn.

Một trong những điểm nhấn của giải là cung đường hoàn toàn mới tại Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long. Đây là khu bảo tồn đất ngập nước lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ với hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan núi đá vôi xen kẽ sông nước đặc trưng của Ninh Bình. Việc lựa chọn Vân Long làm địa điểm thi đấu được kỳ vọng mang đến trải nghiệm khác biệt cho các VĐV, đồng thời góp phần giới thiệu cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa của địa phương.

Ông Vũ Quốc Khánh, Tổng Giám đốc LPBank, nhấn mạnh: "Marathon không chỉ là cuộc đua về tốc độ mà còn là hành trình của sự kiên trì, kỷ luật và không ngừng vượt qua giới hạn bản thân. Đó cũng là tinh thần mà LPBank luôn theo đuổi trên hành trình phát triển. Chúng tôi kỳ vọng giải đấu sẽ tiếp tục lan tỏa lối sống tích cực, truyền cảm hứng rèn luyện sức khỏe, đồng thời góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Ninh Bình đến cộng đồng yêu chạy bộ trong nước và quốc tế".



Theo Ban tổ chức, Giải Marathon Quốc tế VTV LPBank được định hướng phát triển thành sự kiện thể thao thường niên, kết hợp giữa hoạt động thi đấu, trải nghiệm du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương.

Tại lễ công bố, Ban tổ chức cũng ra mắt linh vật chính thức của giải mang tên Dê Lộc Phát, lấy cảm hứng từ hình ảnh loài dê núi gắn liền với vùng núi đá vôi Ninh Bình.