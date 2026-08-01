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Thể thao

Truyền thông Indonesia cảnh báo tuyển Việt Nam sau trận hòa Singapore

Đặng Lai

TPO - Các ấn phẩm của Indonesia đều đồng tình rằng đội tuyển Việt Nam đang thất thế so với Singapore và Indonesia ở cuộc đua giành vé vào bán kết. Tờ Kompas thậm chí còn khẳng định nhà đương kim vô địch đã nhận "một lời cảnh tỉnh".

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Trên sân nhà vào tối 31/7, tuyển Việt Nam đã không thể khuất phục Singapore. Sau 22 cú sút, Việt Nam không ghi nổi bàn nào và chấp nhận tỷ số 0-0. Thậm chí các trang thống kê quốc tế còn đánh giá các cơ hội của Singapore rõ ràng hơn. Đội khách cả trận tạo ra 2 tình huống được coi là “cơ hội lớn” trong khi thống kê này bên phía chủ nhà là 0.

Kết quả này khiến tuyển Việt Nam chôn chân ở vị trí thứ 3 bảng A. Trận tới, đội tuyển phải thắng hoặc ít nhất là hòa Indonesia thì mới nắm thế chủ động. Nếu không, cơ hội đi tiếp của nhà đương kim vô địch sẽ phụ thuộc vào đại chiến Singapore vs Indonesia ở lượt cuối.

Chính tờ Kompas cũng đã nhắc đến khả năng này. Họ coi tỷ số 0-0 vừa qua là “lời cảnh tỉnh cho đội tuyển Việt Nam”. Ấn phẩm xứ vạn đảo viết: “Kết quả này làm tăng thêm sự kịch tính cho cuộc đua giành vé vào bán kết. Indonesia vẫn có cơ hội lớn để giành lại vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng khi mới thi đấu 2 trận.

Trận hòa vừa qua là một lời cảnh tỉnh cho đội tuyển Việt Nam. Chiến binh Sao Vàng đã không tận dụng được lợi thế sân nhà để giành trọn 3 điểm trong trận đấu mà đáng ra họ phải làm tốt hơn. Giờ đây, họ phải nỗ lực hơn nữa trong 2 trận đấu còn lại của vòng bảng để duy trì cơ hội giành vé vào bán kết".

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Việt Nam đã bỏ lỡ nhiều cơ hội

Kompas cũng nhấn mạnh vào sự áp đảo của Việt Nam, nhưng khâu dứt điểm chưa tốt khiến đội chủ nhà bỏ lỡ thời cơ chiến thắng: “Cơ hội liên tiếp được tạo ra. Xuân Sơn hay Đình Bắc là 2 trong những cầu thủ thường xuyên uy hiếp khung thành đối phương. Tuy nhiên, khả năng dứt điểm của Việt Nam lại không tốt.

Cuối trận, Việt Nam tiếp tục gia tăng cường độ tấn công. Họ thực hiện nhiều pha tấn công khác nhau, bao gồm cả các tình huống treo bóng từ 2 biên và đá phạt góc, nhưng hàng phòng ngự của Singapore vẫn vững chắc trước mọi mối đe dọa. Thậm chí họ còn tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt”.

Tờ Viva thì khẳng định kết quả 0-0 khiến Việt Nam gặp bất lợi so với Singapore và Indonesia. Ấn phẩm này viết: “Trận hòa với Singapore vẫn giúp Việt Nam duy trì cơ hội lớn vào bán kết. Tuy nhiên, họ đang chịu áp lực phải giành được kết quả tích cực trước Indonesia trong trận đấu tiếp theo. Áp lực dồn lên vai Việt Nam nhiều nhất trong khi Singapore và Indonesia đang nắm thế chủ động”.

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Đặng Lai
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