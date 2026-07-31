Bị xà ngang 2 lần từ chối, đội tuyển Việt Nam chấp nhận chia điểm với Singapore

TPO - Đội tuyển Việt Nam đã tạo nên hàng loạt pha sóng gió về phía cầu môn Singapore. Nhưng các cơ hội cứ thế trôi qua. Thành Chung, Xuân Son bỏ lỡ trong khi Hoàng Đức và Tài Lộc thiếu may khi bị xà ngang khước từ. Với kết quả hòa 0-0, tuyển Việt Nam rơi vào thế khó khăn ở cuộc đua giành vé đi tiếp.

foul Hết giờ Sau nhiều pha dứt điểm, Việt Nam đã không thể khuất phục hàng thủ lỳ lợm của Singapore. Đội bóng áo đỏ chấp nhận hòa 0-0 và rơi vào thế phải tử chiến với Indonesia. report Singapore đang cầm bóng rất khó chịu 90'+2: Các cầu thủ áo xanh triển khai bóng từ từ, rất khó khịu. Họ đang bắt chủ nhà phải chấp nhận hòa với tỷ số 0-0. report Tài Lộc nỗ lực đi bóng 89': Hoàng Đức lấy bóng giữa sân rồi chuyền cho Tài Lộc. Tiền đạo 32 tuổi rướn bóng mạnh mẽ, tung ra cú sút căng. Bóng đập chân hậu vệ Singapore ra ngoài. report Lê Giang xuất sắc 85': Shawal đi bóng mạnh mẽ rồi tung cú sút. Bóng đập chân Văn Hậu đổi hướng. May mắn cho Việt Nam là Patrik Lê Giang vẫn đổ người xuất sắc. report Singapore đang đẩy cao đội hình 83': Những phút cuối, đội khách đang thử vận may với vài pha lên bóng đáng chú ý. Họ khiến Việt Nam phải bận tâm nhiều hơn cho hàng thủ và chưa thể tấn công. report Không vàooo 78': Tài Lộc không thể ghi bàn với cú sút từ cự ly sở trường. Anh tung ra cú sút căng, tiếc rằng bóng lại đập xà ngang. report Quá nguy hiểm, tuyển Việt Nam thoát thua khó tin 76': Trong thoáng mất tập trung, tuyển Việt Nam đã ở rất gần bàn thua. Patrik Lê Giang xuất sắc cản cú sút của Ilhan Fandi và bên trong, Shawal băng vào dứt điểm trước gôn trống. Nhưng không hiểu sao anh lại đưa bóng lên trời. report Hoàng Hên rời sân 71': Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Hoàng Hên đã rời sân. Thay cho anh là Hai Long. HLV Kim Sang-sik cần sự uyển chuyển, linh hoạt hơn ở những pha tiếp cận vòng cấm. report Singapore đang nỗ lực kéo chậm trận đấu 65': Sau những phút đầu dồn ép nhưng không hiệu quả, tuyển Việt Nam đang bị lôi vào thế trận giằng co, đầy toan tính của Singapore. Các pha tranh chấp tay đôi mạnh mẽ từ Singapore khiến các cầu thủ Việt Nam gặp khó. report Tiến Anh bỏ lỡ 60': Tài Lộc lướt đi đầy dũng mãnh để tạo cơ hội cho Xuân Son. Sau đó bóng đến chân Hoàng Hên và cuối cùng là Tiến Anh dứt điểm. Nhưng bóng lại bay ra ngoài. Việt Nam vẫn chưa gặp may. report Xuân Mạnh bị đau, nhưng không có penalty cho chủ nhà 55': Đội tuyển Việt Nam vẫn tấn công miệt mài và tạo ra nhiều cơ hội. Trong một pha tranh chấp gần khung thành, Xuân Mạnh đã bị đau. Trọng tài đang tham khảo VAR và kết luận là không có penalty cho Việt Nam. report NHM tại Mỹ Đình trải qua phen hú vía 50': Song Ui-young lấy bóng rồi tung ra cú sút hiểm. Bóng đi lệch cột trong gang tấc. Đây là pha bóng nguy hiểm nhất mà đội khách tạo ra từ đầu trận này. report Không vàoooo 47': Xuân Son làm tường rất tốt, hút các hậu vệ Singapore để Hoàng Hên rảnh chân dứt điểm từ cự ly 18 mét. Tiếc rằng cú ra chân của anh lại đi thiếu chính xác. foul Hiệp 2 bắt đầu foul Hiệp 1 kết thúc Sau 9 pha dứt điểm nhưng không thể ghi bàn, đội tuyển Việt Nam chấp nhận tỷ số 0-0. Đội sẽ phải cải thiện hơn, làm tốt hơn những mảng miếng tấn công trong hiệp 2. report Hiệp 1 dễ khép lại với tỷ số 0-0 45': Giống như trận Indonesia vs Timor Leste, đội mạnh hơn đã ép sân nghẹt thở trong hiệp đầu nhưng không thể ghi bàn. Đội tuyển Việt Nam đành đợi cơ hội trong hiệp 2. substitution Đình Bắc rời sân 40': Sau khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, Đình Bắc đã bị HLV Kim Sang-sik rút khỏi sân. Anh tỏ rõ sự thất vọng. report Thế trận rất hấp dẫn với liên tiếp các cơ hội của đội tuyển Việt Nam 35': Các tiền vệ áp đỏ áp sát tầm cao khiến Singapore liên tục mất bóng. Và từ đó, đội tuyển Việt Nam đã tạo ra nhiều cơ hội. Nhưng các cú đá vẫn chưa đi vào lưới một cách rất thiếu may mắn. Xuân Son ngả người móc bóng chưa hiểm, sau đó Thành Chung vừa lái bóng đi sát sạt cột dọc. Ảnh: Anh Tài report Hoàng Đức bị xà ngang từ chối 30': Thêm một tình huống thiếu may mắn với đội tuyển Việt Nam. Hoàng Đức lấy bóng rồi tung ra cú sút căng như điện xẹt. Một lần nữa, xà ngang lại từ chối anh. report Quá tiếc cho đội tuyển Việt Nam 27': Với các tình huống dàn xếp ăn ý, đội tuyển Việt Nam đang khiến hàng thủ Singapore lao đao. Đình Bắc không thể đón đường căng ngang của Xuân Son và ở tình huống sau đó, Thành Chung đánh đầu ra ngoài rất tiếc nuối. report Lại là Đình Bắc phung khí 22': Tiếp tục là Tiến Anh tạo cơ hội ngon ăn và tiếp tục là pha bỏ lỡ của Đình Bắc. Tiền đạo của CAHN băng vào sút volley khiến trái bóng lên trời khi điểm tiếp xúc của anh không tốt. report Tiếc quá, Đình Bắc bỏ lỡ cơ hội tốt 18': Tiến Anh dẫn bóng từ sân nhà và sút xa quyết đoán. Thủ môn Singapore đẩy bóng trúng vị trí của Đình Bắc. Rất tiếc khi pha volley của chân sút này lại đi lên trời. report Singapore đang 'cách ly' Xuân Son, Hoàng Hên với phần còn lại của đội tuyển Việt Nam 17': Các pha áp sát nhanh khiến Xuân Son và Hoàng Hên khó kiểm soát bóng. Cả hai đang lẻ loi trên hàng công đội tuyển Việt Nam. report Không được 12': Đình Bắc nhận bóng bên hành trái rồi đi bóng mạnh mẽ, anh tung cú sút căng. Bóng đi ra mép ngoài lưới, đội tuyển Việt Nam được hưởng phạt góc. report Singapore gây ra khó khăn cho đội tuyển Việt Nam 10': Nhờ cự ly đội hình tốt mà Singapore đã khiến đội tuyển Việt Nam khó có thể lên bóng mượt mà. Tốc độ trận đấu vì thế chậm, đội tuyển Việt Nam chưa thể áp đặt thế trận. report Thế trận đang giằng co 5': Singapore giữ cự ly đội hình tốt khiến đội tuyển Việt Nam chưa thể dồn đội hình lên tấn công. Thế trận lúc này rất giằng co. foul Trận đấu bắt đầu report Hai đội vừa hoàn tất nghi thức cử hành quốc ca tại sân Mỹ Đình report Đội tuyển Việt Nam đang làm nóng trong sân, sẵn sàng cho trận chiến ảnh: Trọng Tài report Trời đổ mưa nhưng không ngăn được sự nhiệt huyết và háo hức của các CĐV report NHM đang đổ về những khán đài tại Mỹ Đình ảnh: Trọng Tài report Đội hình xuất phát của Singapore report Bám sát nhau trên bảng vàng AFF/ASEAN Cup Singapore từng có 4 lần đăng quang giải vô địch Đông Nam Á (1998, 2004, 2007, 2012), trong khi Việt Nam đã có 3 lần vô địch (2008, 2018, 2024). Đây chính là 2 đội bóng bám sát nhau ở bảng vàng AFF/ASEAN Cup. Cả hai cùng thua Thái Lan và hơn Malaysia. report 'Cơn ác mộng' Xuân Son Tại bán kết ASEAN Cup 2024, Việt Nam đã vượt qua Singapore trong cả 2 lượt trận (thắng 2-0 trên sân khách và 3-1 trên sân nhà, tổng tỷ số 5-1). 3/5 bàn của Việt Nam do Xuân Son ghi. Trong 2 năm qua, chưa chân sút nào chọc thủng lưới Singapore nhiều đến vậy. report Thành tích đối đầu cân bằng Hai đội đã chạm trán tổng cộng 22 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Việt Nam chiếm ưu thế với 9 chiến thắng, 9 trận hòa và 4 thất bại. Sự cân bằng là rõ rệt nhưng trong 10 năm qua, Singapore thất thế khi không thắng nổi trận nào. Kể từ sau năm 1998, Việt Nam đang duy trì chuỗi 16 trận liên tiếp không thua trước Singapore (gồm 8 trận thắng và 8 trận hòa, ghi 20 bàn và chỉ lọt lưới 7 bàn). report Đội hình ra sân của tuyển Việt Nam Lê Giang vẫn trấn giữ khung thành. Anh sẽ được hỗ trợ bởi Tiến Anh, Văn Vĩ, Văn Hậu và Xuân Mạnh, Thành Chung. Ở tuyến trên, Xuân Son, Đình Bắc và Hoàng Hên sẽ là bộ ba tấn công của tuyển Việt Nam.

Tính từ năm 1993 đến nay, hai đội đã đụng độ hơn 20 lần ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Cán cân thành tích đang nghiêng về phía Việt Nam với nhiều chiến thắng hơn, nhưng Singapore luôn là vật cản vô cùng khó chịu.

Sức mạnh giữa 2 đội tuyển đảo chiều theo từng giai đoạn. Từ 1998 - 2010 là thời kỳ bóng đá Singapore làm mưa làm gió ở khu vực nhờ chính sách nhập tịch triệt để. Họ đã 3 lần vô địch Đông Nam Á trong giai đoạn này, Ký ức đáng nhớ nhất chính là trận chung kết Tiger Cup 1998 tại Hà Nội, khi bàn thắng bằng lưng lịch sử của Sasikumar đã dập tắt giấc mơ vô địch của một thế hệ vàng Việt Nam.

Trong quãng thời gian đó, chính Việt Nam đã ngắt mạch thăng hoa của Singapore bằng chiến thắng ở AFF Cup 2008. Trên hành trình năm đó, tuyển Việt Nam đòi lại món nợ cũ tại bán kết nhờ bàn thắng duy nhất của Quang Hải sau đường kiến tạo của Công Vinh. Chiến thắng 1-0 tại Singapore đã mở đường cho thầy trò HLV Calisto thẳng tiến đến ngôi vô địch Đông Nam Á.

10 năm qua, Singapore cùng lắm cũng chỉ cầm hòa Việt Nam

Sau lần đăng quang AFF năm 2012 tới nay, bóng đá đảo quốc sư tử đi xuống. Xét về tương quan lực lượng hiện tại, thế cờ đã có sự thay đổi rõ rệt. Đội tuyển Việt Nam vượt trội về vị trí trên bảng xếp hạng FIFA lẫn chất lượng đội hình, sở hữu dàn cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu quốc tế dạn dầy.

Trong khi đó, bóng đá Singapore đang trong giai đoạn chuyển giao và tái thiết, thi đấu dựa nhiều vào tính kỷ luật cùng lối chơi phòng ngự phản công bóng bổng quen thuộc. Tại Mỹ Đình, liệu lối chơi khá chân phương của họ có hạ gục được một tuyển Việt Nam đa dạng trong tấn công?