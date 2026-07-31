Tuyển Việt Nam rơi vào thế 'tử chiến' với Indonesia

TPO - Sau trận hòa Singapore, thầy trò HLV Kim Sang-sik phải thắng Indonesia ở lượt tới để rộng cửa vượt qua vòng bảng ASEAN Cup 2026.

Cục diện bảng A.

Thầy trò HLV Kim không thể tận dụng lợi thế sân nhà để đánh bại Singapore. Đây là trận đấu mà "Những chiến binh sao vàng" tạo ra một loạt cơ hội nguy hiểm, song chúng ta đều bỏ lỡ vì khâu dứt điểm kém và thiếu may mắn. Hoàng Đức và Tài Lộc đã 2 lần dứt điểm đưa bóng dội xà khung thành Singapore.

Với trận hòa trên sân Mỹ Đình, tuyển Singapore đã tạm vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 lượt trận (thắng Campuchia, Timor Leste và hòa Việt Nam). Xếp ngay phía sau là Indonesia, đội đang có lợi thế lớn khi giành trọn 6 điểm sau hai trận toàn thắng (trước Campuchia và Timor Leste). Trong khi đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik hiện mới có 4 điểm trong tay sau một trận thắng (trước Timor Leste) và một trận hòa (trước Singapore).

Tuyển Việt Nam gặp Indonesia ở lượt trận tiếp theo của vòng bảng ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu mà Xuân Son và các đồng đội phải thắng để làm xáo trộn vị trí của Indonesia và Singapore. Nếu tuyển Việt Nam hòa Indonesia, cục diện bảng A sẽ rất khó đoán ở lượt trận cuối cùng. Và trong trường hợp "Những chiến binh sao vàng" thua Indonesia, chúng ta sẽ tự bắn vào chân mình.

Xét đến kịch bản xấu nhất: Tuyển Việt Nam gục ngã trước Indonesia. Lúc này, đội bóng xứ vạn đảo sẽ chễm chệ đoạt vé đi tiếp với chuỗi toàn thắng (9 điểm). Cánh cửa vào bán kết của "Những chiến binh sao vàng" trở nên chật hẹp. Chúng ta không chỉ buộc phải thắng Campuchia ở lượt trận cuối, mà còn phải nín thở chờ Indonesia đánh bại Singapore, đồng thời phải cạnh tranh khốc liệt để nhỉnh hơn đối thủ về mặt hiệu số phụ.

Indonesia cùng Singapore có thể dắt tay đi tiếp, loại đương kim vô địch Việt Nam nếu trận đấu có tỷ số hòa. Đây là kịch bản đáng ngại cho thầy trò HLV Kim khi chúng ta không còn nắm trong tay quyền tự quyết.

Đây là lúc kiểm chứng bản lĩnh thật sự của đoàn quân dưới trướng HLV Kim tại ASEAN Cup 2026. Tuyển Việt Nam gặp thêm thách thức khi phải chơi trên sân của Indonesia. Một chiến thắng trước đội bóng xứ vạn đảo giúp chúng ta giải quyết bài toán khó nhất tại bảng đấu.