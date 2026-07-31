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HLV Gavin Lee: 'Singapore có thể tự hào, nhưng chưa được phép hài lòng'

Trọng Đạt

TPO - HLV Gavin Lee dành nhiều lời khen cho màn trình diễn kỷ luật của các học trò sau trận hòa 0-0 trước đương kim vô địch Việt Nam trên sân Mỹ Đình ở bảng A ASEAN Cup 2026. Dù hài lòng với tinh thần chiến đấu và một điểm quý giá, chiến lược gia Singapore khẳng định đội bóng của ông vẫn phải nỗ lực ở những trận đấu tới.

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HLV Gavin Lee của Singapore.

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận hòa 0-0 với đội tuyển Việt Nam, HLV Gavin Lee cho rằng đội chủ nhà là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch ASEAN Cup 2026 và các học trò của ông đã rất khó khăn để giành một điểm ngay trên sân Mỹ Đình.

"Đội tuyển Việt Nam là một đội bóng rất mạnh và là ứng cử viên hàng đầu. Họ tạo ra nhiều tình huống khó chịu khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Nhưng điều quan trọng là các cầu thủ vẫn giữ được sự bình tĩnh để tiếp tục chiến đấu.

Hôm nay, chúng tôi cũng tạo ra được những cơ hội của mình, đồng thời bảo vệ tốt khung thành. Tuy nhiên, tôi chưa thực sự hài lòng vì mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng", HLV Gavin Lee chia sẻ.

Theo chiến lược gia người Singapore, một điểm trước đương kim vô địch là kết quả rất giá trị, nhưng chưa đảm bảo cơ hội đi tiếp. Vì vậy, toàn đội sẽ nhanh chóng hướng sự tập trung vào trận đấu tiếp theo.

"Sau trận này, đội sẽ có khoảng một tuần để hồi phục. Đây là một điểm số rất khó khăn mới có được và mang lại cho chúng tôi nhiều bài học quý giá. Nhưng chúng tôi chưa giành được quyền đi tiếp, vì thế toàn đội phải tiếp tục tập trung. Tôi cũng cảm ơn rất nhiều CĐV Singapore đã đến cổ vũ và chúng tôi sẽ nỗ lực để làm tốt hơn nữa".

HLV Gavin Lee cho biết, điều ông tự hào nhất là tinh thần thi đấu của các học trò, nhất là các cầu thủ trẻ.

"Tôi đã nói với các cầu thủ trong phòng thay đồ rằng họ có quyền tự hào về màn trình diễn hôm nay, nhưng không thể hài lòng vì chúng tôi chưa giành chiến thắng. Các cầu thủ đã chiến đấu hết mình, phòng ngự rất tốt và những cầu thủ trẻ đã có màn trình diễn rất ấn tượng".

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Trọng Đạt
#Gavin Lee #Singapore #Việt Nam #ASEAN Cup #bóng đá

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