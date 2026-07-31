HLV Kim Sang-sik chỉ ra nguyên nhân tuyển Việt Nam mất điểm trước Singapore

TPO - HLV Kim Sang-sik thừa nhận đội tuyển Việt Nam đã thi đấu vội vàng, bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận hòa 0-0 trước Singapore trên sân Mỹ Đình ở bảng A ASEAN Cup 2026. Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận trách nhiệm và khẳng định sẽ nhanh chóng khắc phục những hạn chế trước cuộc đối đầu Indonesia.

HLV Kim Sang-sik.

Dù tạo ra nhiều cơ hội hơn và liên tục gây sức ép lên phần sân Singapore, đội tuyển Việt Nam vẫn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, qua đó bị cầm hoà 0-0 trên sân Mỹ Đình.

Phát biểu trong họp báo sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik thẳng thắn nhìn nhận màn trình diễn của các học trò chưa đáp ứng kỳ vọng.

"Đối với trận đấu hôm nay, với những gì đã thể hiện, chúng tôi chưa làm tốt. Singapore chuẩn bị rất kỹ cho các tình huống chống bẫy việt vị. Sau chiến thắng với nhiều bàn thắng trước Timor Leste, các cầu thủ có phần xuống sức và chịu áp lực phải ghi bàn. Chính sự vội vàng khiến chúng tôi không thể tận dụng được các cơ hội", chiến lược gia người Hàn Quốc nói.

Trước những ý kiến cho rằng đội tuyển Việt Nam thay người quá muộn, đặc biệt là trường hợp của Hoàng Đức, HLV Kim Sang-sik cho biết đây là quyết định có chủ đích.



"Chúng tôi muốn duy trì sự phối hợp ở tuyến giữa đến cuối trận nên chưa thay Hoàng Đức sớm. Tôi không cho rằng đó là vấn đề quá lớn. Sau trận đấu, ban huấn luyện sẽ tiếp tục phân tích để tìm ra những điểm cần cải thiện."

HLV Kim Sang-sik cũng thừa nhận những điều chỉnh về nhân sự chưa mang lại hiệu quả như mong muốn, dù các cầu thủ vào sân đều thi đấu nỗ lực.



"Singapore là đội bóng mạnh. Chúng tôi thay đổi nhân sự để tạo ra sự khác biệt nhưng bản thân tôi chưa làm tốt. Các cầu thủ vào sân đã thi đấu rất tích cực, thậm chí có cơ hội đưa bóng dội xà ngang nhưng không thể ghi bàn. Chúng tôi cần thay đổi nhiều hơn để chuẩn bị cho các trận gặp Indonesia và Campuchia".

Theo HLV Kim Sang-sik, điểm tích cực lớn nhất của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này chính là tinh thần thi đấu. "Hiệp một chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng. Điều tôi đánh giá cao là các cầu thủ vẫn chiến đấu đến phút cuối với quyết tâm rất lớn. Đó là tinh thần mà đội tuyển cần tiếp tục duy trì ở những trận đấu tới".

Khép lại buổi họp báo, nhà cầm quân 49 tuổi gửi lời cảm ơn tới đông đảo người hâm mộ đã có mặt trên sân Mỹ Đình, đồng thời nhận trách nhiệm về kết quả không như mong đợi.

"Trước trận đấu trời có mưa nhưng rất nhiều khán giả vẫn đến cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi rất tiếc vì không thể giành chiến thắng để đáp lại tình cảm đó. Dù vậy, tôi cảm ơn người hâm mộ vì sự đồng hành. Các cầu thủ đã chiến đấu với tinh thần rất mạnh mẽ đến những phút cuối cùng. Những gì chưa làm được, với tư cách HLV trưởng, tôi xin chịu trách nhiệm".

Với trận hòa không bàn thắng trước Singapore, đội tuyển Việt Nam có 4 điểm sau hai lượt trận và tạm đứng thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026. Singapore dẫn đầu với 7 điểm sau ba trận, trong khi Indonesia xếp thứ hai với 6 điểm nhưng mới thi đấu hai trận.

Ở lượt trận tiếp theo diễn ra ngày 3/8, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ làm khách trên sân của Indonesia trong trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua giành vé vào bán kết.