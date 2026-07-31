Báo Singapore: 'Đội hạng 148 FIFA đã chơi sòng phẳng trước ĐKVĐ Việt Nam'

TPO - Trang báo số 1 Singapore Straits Times nhận định Singapore là đội ở cửa dưới và đã chơi một trận xuất sắc để giật lấy một điểm trên sân Mỹ Đình.

Singapore bóp nghẹt tuyển Việt Nam. Ảnh: ﻿Trọng Tài.

"Chúng ta bị đánh giá thấp hơn nhưng thi đấu không hề nao núng. Tuyển Singapore, hạng 148 thế giới, đã chơi sòng phẳng trước nhà đương kim vô địch ASEAN Cup Việt Nam, xuất sắc giành một điểm trên sân Mỹ Đình. Kết quả này giúp Singapore tiếp tục dẫn đầu bảng A tại giải đấu năm nay", Straits Times bình luận.

Trang báo Singapore nhận định: "Hậu vệ Trương Tiến Anh là trung tâm của những pha tấn công sắc nét bên phía Việt Nam. Trên sân Mỹ Đình, hơn 30.000 khán giả đã cổ vũ cuồng nhiệt bằng kèn, trống, cho đến giai điệu của bài hát Cup Of Life. Tuy nhiên, điều đó không giúp tuyển Việt Nam ghi được bàn thắng khai thông bế tắc".

Straits Times cho rằng Singapore chơi trong thế trận lép vế. Tuy nhiên, đội khách vẫn giữ sự kiên nhẫn, bình tĩnh để phối hợp bóng từ sân nhà. Singapore hoàn thành tốt nhiệm vụ duy trì cự ly đội hình ổn định để ngăn các pha sút xa từ tuyển Việt Nam.

"Tuyển Việt Nam bế tắc đến mức phải rút Đình Bắc rời sân sớm, nhường chỗ cho Tài Lộc. Sau đó, chính Tài Lộc có một cú sút đưa bóng dội xà. Ở những phút cuối trận, Singapore thậm chí có cơ hội để ghi bàn khai thông bế tắc. Chúng ta đã khiến nhà ĐKVĐ giải đấu, đội đang nắm chuỗi 18 trận bất bại không tạo ra cơ hội rõ ràng nào ở phút cuối", Straits Times bình luận trận đấu.

Trên sân Mỹ Đình, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik tạo ra một loạt cơ hội. Đường vào khung thành Singapore đã rộng mở khi Đình Bắc, Xuân Son, Hoàng Hên, Tài Lộc và Hoàng Đức đều có cơ hội thuận lợi. Tuy nhiên, những pha dứt điểm thiếu sắc bén và thiếu cả yếu tố may mắn khiến tuyển Việt Nam bất lực trong mục tiêu làm rung mành lưới khung thành của Singapore.

Từ trận hòa 0-0 trước tuyển Việt Nam, Singapore có 7 điểm sau 3 trận, tiếp tục dẫn đầu bảng A. "The Lions" giờ được đặt vào thế "tọa sơn quan hổ đấu", chờ đợi kết quả ở trận đại chiến giữa Việt Nam và Indonesia. Ngược lại, thầy trò HLV Kim vào thế chân tường vì nếu thua Indonesia, "Các chiến binh sao vàng" sẽ bị động ở cuộc đua vào bán kết ASEAN Cup 2026.