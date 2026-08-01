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Vụ FIFA bán cổ phần World Cup: 'Cánh tay phải' cũng quay lưng với Chủ tịch Infantino

Hương Ly

TPO - Cố vấn cấp cao Carlos Cordeiro của Gianni Infantino tuyên bố từ chức để phản đối Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vụ đề xuất bán cổ phần World Cup.

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"Là cố vấn cấp cao của chủ tịch FIFA, một cựu chuyên gia ngân hàng, và là một người hâm mộ bóng đá trọn đời, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn khi FIFA xem xét bán cổ phần của World Cup. Để tôi nói rõ một lần: Tôi không hề tham gia vào đề xuất này, và tôi phản đối nó một cách dứt khoát", Yahoo Sports dẫn lời cố vấn Cordeiro.

"Đó là thỏa thuận tồi tệ đối với các Liên đoàn thành viên của FIFA, cho bóng đá và với tương lai lâu dài của môn thể thao này. Bóng đá luôn là trọng tâm trong cuộc đời tôi, và sau hơn 35 năm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, tôi hiểu rõ cả giá trị của tài sản này cũng như hậu quả của việc trao đi một phần của nó", ông Cordeiro bức xúc.

Cánh tay phải của Chủ tịch Infantino phân tích thêm: "FIFA đã có sẵn quyền tiếp cận với các nguồn lực tài chính vượt trội. Tổ chức này đang ngồi trên hàng tỷ đô la tiền dự trữ và không có khoản nợ nào. Trong bối cảnh đó, việc bán cổ phần vĩnh viễn của tài sản giá trị nhất bóng đá để huy động 4,2 tỷ USD là điều không hợp lý. Việc này giống như đang cầm cố tương lai của bóng đá".

Cuối cùng, cố vấn Cordeiro khẳng định một lần nữa đề xuất của Infantino, của FIFA phải bị bác bỏ bằng mọi giá.

Cố vấn Cordeiro tuyên bố rời đi chỉ là giọt nước tràn ly trong làn sóng phẫn nộ đang bủa vây FIFA và cá nhân Chủ tịch Infantino. Ngay sau khi thông tin FIFA muốn cổ phần hóa World Cup, bán một phần cho tư nhân bị rò rỉ, giới túc cầu toàn cầu nổ ra cuộc tranh cãi đặc biệt gay gắt.

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Chủ tịch FIFA Infantino đang hứng nhiều chỉ trích.

Dẫn đầu phong trào phản đối là 55 quốc gia thành viên UEFA, họ công khai lên án kế hoạch này là "sự phản bội" đối với những giá trị truyền thống cốt lõi của môn thể thao vua. Các liên đoàn lo ngại rằng việc tư nhân hóa giải đấu danh giá nhất hành tinh sẽ biến World Cup thành công cụ trục lợi thuần túy, tước đoạt tiếng nói và quyền lợi của các quốc gia thành viên.

Với cá nhân Infantino, chiếc ghế chủ tịch của ông đang lung lay dữ dội. Giới truyền thông và người hâm mộ liên tục chỉ trích tham vọng thương mại hóa bất chấp hậu quả của người đứng đầu FIFA.

Infantino bị cáo buộc là đang mang di sản hàng thế kỷ của bóng đá ra để thế chấp, phục vụ cho túi tiền của các nhóm siêu giàu thay vì đầu tư cho tương lai bền vững của môn thể thao này.

Làn sóng tẩy chay ngày càng mạnh mẽ khi nhiều Liên đoàn đe dọa tẩy chay World Cup. Khủng hoảng này một lần nữa giáng đòn mạnh vào uy tín vốn đã nhiều lần sứt mẻ của FIFA, đẩy tổ chức này vào một cuộc chiến sinh tử để giành lại niềm tin từ người hâm mộ toàn cầu, đồng thời cứu vãn uy tín đang sụt giảm nghiêm trọng của cá nhân Chủ tịch Infantino.

Hương Ly
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