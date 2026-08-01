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Thể thao

Hậu vệ Real Madrid hầu tòa vì cáo buộc phát tán video sex có trẻ vị thành niên

Nguyễn Khánh

TPO - Hậu vệ Raul Asencio của Real Madrid sẽ phải ra tòa tại Tây Ban Nha vào đầu tháng 9 tới để đối mặt với các cáo buộc liên quan đến việc phát tán video sex có trẻ vị thành niên, trong vụ án đã kéo dài gần hai năm.

Raul Asencio, hậu vệ 23 tuổi của Real Madrid, sẽ chính thức hầu tòa tại Gran Canaria (Tây Ban Nha) vào các ngày 3, 4 và 7/9 để xét xử các cáo buộc liên quan đến việc phát tán video nhạy cảm có trẻ vị thành niên. Phiên tòa vẫn được tiến hành dù cả hai người được xác định là nạn nhân trong vụ việc đã rút đơn tố cáo đối với riêng Asencio.

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Raul Asencio đang phải trả giá cho hành vi thiếu suy nghĩ của mình.

Theo hồ sơ vụ án, Asencio phải đối mặt với hai cáo buộc gồm phát tán hình ảnh riêng tư không có sự đồng ý của người liên quan và chia sẻ đoạn video có nội dung tình dục liên quan đến một trẻ vị thành niên. Anh sẽ bị xét xử cùng 3 cựu đồng đội ở đội trẻ Real Madrid là Ferran Ruiz, Juan Rodriguez và Andres Garcia.

Ba bị cáo còn lại bị cáo buộc đã quay và phát tán các video có nội dung tình dục liên quan đến một trẻ vị thành niên và một phụ nữ khác. Trong khi đó, Asencio không bị cáo buộc tham gia vào việc ghi hình vụ việc.

Hôm 31/7, thẩm phán phụ trách vụ án đã bác toàn bộ các lập luận của nhóm luật sư bào chữa trong phiên điều trần sơ bộ trước khi mở phiên xét xử chính thức. Các luật sư từng đề nghị loại bỏ một số chứng cứ, bao gồm dữ liệu thu được từ việc cảnh sát Tây Ban Nha thu giữ điện thoại của các bị cáo.

Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng việc thu giữ các thiết bị này không cần sự đồng ý của chủ sở hữu. Hồ sơ tòa án cũng nêu nhận định rằng các bị cáo đã sao lưu dữ liệu lên tài khoản đám mây rồi xóa nội dung khỏi điện thoại trước thời điểm bị bắt, hành động được cho là nhằm cản trở quá trình điều tra.

Vụ án bắt nguồn từ một cuộc gặp gỡ tại khu vực riêng của một câu lạc bộ bãi biển ở quần đảo Canary vào tháng 6/2023. Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, một đoạn video ghi lại cảnh quan hệ tình dục đã được quay mà không có sự đồng ý của những người xuất hiện trong video, sau đó tiếp tục bị phát tán.

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Câu lạc bộ bãi biển ở quần đảo Canary, nơi diễn ra vụ việc.

Đối với Asencio, cơ quan tố tụng không cáo buộc anh tham gia vào việc quay video hay có mặt trong sự việc. Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng hậu vệ của Real Madrid đã xin đoạn video này và sau đó cho một người bạn khác xem. Nếu được chứng minh, hành vi này có thể cấu thành các tội danh xâm phạm quyền riêng tư theo Điều 77 và Điều 197 của Bộ luật Hình sự Tây Ban Nha.

Asencio nhiều lần phủ nhận mọi hành vi phạm tội. Trong tuyên bố công khai hồi tháng 5/2025, cầu thủ sinh năm 2003 khẳng định anh không tham gia bất kỳ hành vi nào xâm phạm quyền tự do tình dục của phụ nữ, "đặc biệt là trẻ vị thành niên", đồng thời bày tỏ tin tưởng vào quá trình xét xử của tòa án và tiếp tục bảo vệ sự vô tội của mình.

Trước đó, vào tháng 8/2025, Văn phòng Công tố Tây Ban Nha đã đề nghị mức án hai năm rưỡi tù đối với Asencio cũng như ba bị cáo còn lại. Theo bản tóm tắt vụ án của cơ quan công tố, hai nạn nhân được cho là đã mắc hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn do những gì xảy ra.

Nguyễn Khánh
New York Times
#Raul Asencio #Real Madrid #tòa án #video sex #cáo buộc #bị cáo

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