Đội tuyển Việt Nam lên đường đấu Indonesia

TPO - Sáng 1/8, đội tuyển Việt Nam đã lên đường sang Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà ở lượt trận thứ 3 bảng A, ASEAN Cup 2026.

Tiền vệ Hoàng Đức chụp ảnh với người hâm mộ tại sân bay Nội Bài sáng 1/8 (ảnh Anh Đoàn)

Sau trận hoà 0-0 với Singapore tối 31/7, sáng nay thầy trò HLV Kim Sang-sik đã dậy sớm để khởi hành sang Indonesia. Tại sân bay quốc tế Nội Bài, các thành viên đội tuyển Việt Nam được hỗ trợ làm thủ tục để xuất cảnh thuận lợi.

Dự kiến sau khi có mặt tại Indonesia, đội có thể tập nhẹ ngay chiều nay để làm quen với điều kiện thời tiết, duy trì cảm giác và hồi phục thể lực. Trao đổi với Tiền Phong, một thành viên đoàn cho biết các cầu thủ đều ổn định sức khoẻ, tinh thần tốt.

Cục diện bảng A đang trở nên bất lợi cho thầy trò HLV Kim Sang-sik. Đội tuyển Việt Nam hiện bị đẩy xuống thứ 3 với 4 điểm, kém Indonesia 2 điểm và Singapore 3 điểm. Trận đấu với Indonesia ngày 3/8 tới vì vậy trở nên đặc biệt quan trọng. Đội tuyển Việt Nam cần 1 chiến thắng hoặc ít nhất là kết quả hoà để duy trì cơ hội đi tiếp.

Indonesia cũng được xác định là đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam tại bảng A, nơi còn có sự hiện diện của Singapore, Timor Leste và Lào. Ở lượt trận cuối, Singapore sẽ phải đối đầu Indonesia, trong khi đội tuyển Việt Nam chỉ phải gặp Lào.