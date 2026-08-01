FIFA hủy kế hoạch bán cổ phần World Cup, vị thế Chủ tịch Infantino lung lay

TPO - Đề xuất bán cổ phần thương mại các giải World Cup cho nhà đầu tư tư nhân đã chính thức bị FIFA hủy bỏ sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn thành viên và nhiều quan chức cấp cao. Quyết định này khiến Chủ tịch Gianni Infantino đối mặt sức ép lớn về uy tín và vị thế lãnh đạo.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngày 31/7 xác nhận sẽ chấm dứt kế hoạch thành lập doanh nghiệp FIFA Forward Enterprise (FFE), mô hình từng được kỳ vọng huy động hàng chục tỷ USD thông qua việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư tư nhân để khai thác quyền thương mại và vận hành các kỳ World Cup nam, World Cup nữ cùng FIFA Club World Cup.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã phải lùi bước trước làn sóng phản đối mạnh mẽ.

Trong tuyên bố chính thức, ông Infantino cho biết sau khi lắng nghe ý kiến từ các bên liên quan, FIFA nhận thấy dự án đã tạo ra những chia rẽ vượt quá mục tiêu ban đầu. Theo người đứng đầu tổ chức bóng đá thế giới, ưu tiên của FIFA luôn là đoàn kết và phát triển bóng đá, vì vậy kế hoạch sẽ không tiếp tục được triển khai.

Ông cũng khẳng định sẽ nỗ lực đưa các liên đoàn thành viên trở lại bàn đối thoại trong những tuần tới nhằm khôi phục sự đồng thuận và tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của bóng đá, đặc biệt tại những quốc gia còn cần nhiều nguồn lực hỗ trợ.

Trước đó, FIFA công bố kế hoạch thành lập FFE như một công ty con có sự tham gia của các quỹ đầu tư tư nhân. Mô hình này được kỳ vọng sẽ tạo ra nguồn tài chính rất lớn để tái đầu tư cho bóng đá toàn cầu. FIFA từng nhấn mạnh khoản tiền huy động sẽ được phân bổ trở lại các liên đoàn thành viên nhằm mở rộng các chương trình phát triển bóng đá.

Tuy nhiên, đề xuất nhanh chóng vấp phải phản ứng dữ dội. UEFA cho rằng "linh hồn và cơ chế quản trị của bóng đá" đang bị đe dọa, đồng thời cảnh báo khả năng tẩy chay các kỳ World Cup nam và nữ trong tương lai nếu kế hoạch vẫn được thông qua. Sau đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) cũng lần lượt ra tuyên bố phản đối, dù không đề cập đến phương án tẩy chay.

Sức ép tiếp tục gia tăng khi ông Carlos Cordeiro, cố vấn cấp cao của Chủ tịch FIFA, tuyên bố từ chức để phản đối dự án. Trong thông điệp công khai, ông khẳng định không tham gia xây dựng kế hoạch và phản đối hoàn toàn việc bán cổ phần liên quan đến World Cup, cho rằng đây là một thỏa thuận bất lợi đối với các liên đoàn thành viên cũng như tương lai lâu dài của bóng đá.

Không chỉ đối mặt phản ứng từ bên ngoài, FIFA còn chứng kiến những ý kiến chỉ trích ngay trong nội bộ. Giám đốc điều hành Kevin Lamour cho rằng đây là dự án của riêng một cá nhân và kêu gọi các nhà lãnh đạo bóng đá thế giới đưa ra những quyết định phù hợp. Ông cũng tuyên bố sẵn sàng chấp nhận mọi hậu quả nếu việc lên tiếng khiến mình mất chức.

Một trong những nguyên nhân khiến kế hoạch vấp phải phản ứng mạnh là việc nhiều liên đoàn thành viên lo ngại các nhà đầu tư tư nhân có thể tìm cách tác động đến những quyết định vượt ngoài phạm vi thương mại nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Nhóm nhà đầu tư được cho là dẫn đầu thương vụ, tập đoàn Thrive Eternal, do Joshua Kushner đứng đầu, cũng trở thành tâm điểm chú ý trong các cuộc tranh luận về tính minh bạch và định hướng quản trị của FIFA.

Việc FIFA rút lại đề xuất đánh dấu bước lùi đáng chú ý của ông Infantino sau nhiều ngày đối mặt với áp lực ngày càng lớn. Dù tuyên bố sẽ tập trung hàn gắn các bên và khôi phục sự đồng thuận, Chủ tịch FIFA vẫn đứng trước nhiều câu hỏi về khả năng duy trì vị thế lãnh đạo, nhất là khi các liên đoàn lớn đã bắt đầu tính đến việc tìm kiếm ứng viên cạnh tranh ở cuộc bầu cử chủ tịch FIFA nhiệm kỳ tới.

Sau khi khép lại tranh cãi về FFE, sự chú ý của bóng đá thế giới sẽ chuyển sang các giải đấu quốc tế sắp diễn ra, trong đó có U20 World Cup nữ khởi tranh tại Ba Lan vào tháng 9 và World Cup nữ 2027 tổ chức tại Brazil. Tuy nhiên, những dư âm từ cuộc khủng hoảng liên quan đến kế hoạch bán cổ phần World Cup được dự báo sẽ còn tiếp tục tác động đến FIFA trong thời gian tới.