Ông Kim Sang-sik cần gì ở Đình Bắc?

TPO - Nguyễn Đình Bắc trở thành tâm điểm khi bị HLV Kim Sang-sik rút khỏi sân ở cuối hiệp 1 trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Singapore trên sân Mỹ Đình tối 31/7.

Đình Bắc rời sân từ cuối hiệp 1 trận đấu với Singapore

Đội tuyển Việt Nam đã để đối thủ cầm hoà 0-0, kết quả khiến đoàn quân của ông Kim Sang-sik hiện rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, kém Indonesia 2 điểm và Singapore 3 điểm.

Hàng tấn công chơi thiếu hiệu quả, bỏ lỡ nhiều cơ hội là một trong những nguyên nhân chính dẫn tới kết quả trên. Nguyễn Xuân Son, Đình Bắc hay Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno) đều có cơ hội nhưng không tận dụng thành công.

Ở những phút gần cuối hiệp 1, Nguyễn Đình Bắc bị HLV Kim Sang-sik rút khỏi sân. Nhà cầm quân Hàn Quốc sau trận đấu đánh giá tiền đạo Công an Hà Nội không hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch BHL đề ra ở hiệp 1.

Đình Bắc lỡ cơ hội ở tình huống dứt điểm vọt xà khung thành Singapore (ảnh Như Ý)

Theo dõi trận đấu, có thể thấy Đình Bắc được giao vị trí đá biên nhưng nhiều thời điểm thường di chuyển vào trong, vô tình "giẫm chân" với Nguyễn Xuân Son. Ở những thời điểm có cơ hội, anh xử lý vội dẫn đến không chính xác.

Trong trận ra quân trước Timor Leste, Đình Bắc chơi nổi bật với một hat-trick. Việc tung anh vào sân ngay từ đầu khi gặp Singapore cho thấy HLV Kim Sang-sik đánh giá cao tiền đạo gốc Nghệ.

Trên thực tế, Đình Bắc đang có phong độ tốt ở cả V.League mùa giải trước và trên đội tuyển Việt Nam. Trẻ, giàu năng lượng khát khao cống hiến và thể hiện mình là ưu điểm của Đình Bắc bên cạnh những phẩm chất chuyên môn như tốc độ, kỹ thuật và khả năng di chuyển rộng.

HLV Kim Sang-sik rút Đình Bắc rời sân thay bằng Nguyễn Tài Lộc

Tuy nhiên điều này cũng có thể biến thành áp lực khiến Đình Bắc vội vàng trong việc lập công, đặc biệt khi đội tuyển Việt Nam bế tắc trước đối thủ. HLV Kim Sang-sik luôn đề cao yếu tố kỷ luật và tập thể khi xây dựng đội bóng. Giải thích việc rút Đình Bắc khỏi sân, ông Kim Sang-sik cũng nhấn mạnh mọi cá nhân đều cần hy sinh vì mục tiêu chung của đội tuyển.

Đây có lẽ cũng là mục đích của ông Kim Sang-sik, bởi sức mạnh của mọi tập thể đều bắt đầu từ kỷ luật của mỗi thành viên.