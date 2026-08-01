Nhận định Lào vs Philippines, 17h00 ngày 1/8: Cơ hội cuối

TPO - Nhận định bóng đá Lào vs Philippines, ASEAN Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Lào và Philippines đều trắng tay. Trận gặp nhau hôm nay là cơ hội cuối để một trong 2 đội tuyển nuôi hy vọng đi tiếp.

Sandro Reyes sẽ giúp đội nhà vượt qua Lào?

Đội tuyển Lào bước vào giai đoạn này với hành trang nghèo nàn khi trắng tay sau hai trận đã đấu. Đoàn quân của HLV Vladica Grujic liên tiếp nhận những thất bại nặng nề với tỷ số 0-5 trước Thái Lan và 0-4 trước Malaysia.

Lối chơi của đội bóng xứ triệu voi bộc lộ nhiều khoảng trống nghiêm trọng nơi hệ thống phòng ngự. Dù các nhân tố trẻ như Damoth Thongkhamsavath hay Chony Waenpaseuth thi đấu đầy nỗ lực ở khoảng 30–45 phút đầu trận, song Lào vẫn thường xuyên đuối sức trong hiệp hai và để vỡ trận khá dễ dàng. Tất cả những gì Lào có chỉ là vài cơ hội bị bỏ lỡ vì sự non nớt, nóng vội của các chân sút.

Sau 2 trận toàn thua, không ghi nổi bàn nào, Lào đang đứng trước nguy cơ bị loại. Gặp Philippines, điểm tựa duy nhất của đội tuyển Lào chính là lợi thế được chơi trên sân nhà tại Vientiane cùng sự trở lại quan trọng của trung vệ Phetdavanh Somsanith sau án treo giò.

Ở bên kia chiến tuyến, tình cảnh của đội tuyển Philippines cũng chẳng hề khá hơn khi họ vừa trải qua một gáo nước lạnh tại trận ra quân. Mặc dù sở hữu lực lượng nhỉnh hơn với dàn cầu thủ kiều bào có thể hình và kỹ thuật tốt như Sandro Reyes, Santiago Rublico hay Jarvey Gayoso... đội tuyển này lại gục ngã đầy bất ngờ 1-4 trước Myanmar.

Trận thua vừa qua đã phơi bày điểm yếu cố hữu về tính liên kết giữa các tuyến và sự bọc lót thiếu tập trung của hàng thủ Philippines. Cộng thêm phong độ nghèo nàn trên sân khách trong thời gian qua, áp lực đè nặng lên vai Philippines trước chuyến hành quân tới Vientiane là vô cùng lớn.

Những gì Philippines trải qua là thực sự thất vọng. Về lý thuyết, Philippines là đối thủ cạnh tranh trực tiếp 1 trong 2 tấm vé với Malaysia hoặc Thái Lan. Philippines thường xuyên góp mặt ở bán kết AFF/ASEAN Cup những năm gần đây. 4 kỳ từ 2018 đến 2024 thì họ đã 2 lần lọt vào bán kết, thành tích ngang ngửa Singapore.

Tại chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 vừa qua, Philippines cũng thể hiện ấn tượng, chỉ thiếu chút may mắn để đi tiếp. Được kỳ vọng như vậy, song trong ngày ra quân, họ đã bất ngờ đại bại 1-4 trước Myanmar. Đây là kết quả rất sốc, nếu không nói là bất ngờ nhất từ đầu giải vì Philippines đang chứng kiến đà tiến bộ cùng lực lượng nổi trội. Bất kể không mang đến giải đấu đội hình tối ưu thì họ vẫn mạnh hơn Myanmar rất nhiều với những cái tên đang thi đấu ở nước ngoài như Gayoso, Ugelvik, Daisuke Sato, Rublico, Sandro Reyes...

Vấn đề lớn nhất của Philippines có lẽ là tính kết nối. Việc lực lượng xáo trộn nhiều, các cầu thủ lên tuyển ngắt quãng khiến dàn sao Philippines mất đi tiếng nói chung. Hệ quả đầu tiên là các tình huống phòng ngự thiếu an toàn, đặc biệt là pha cứu bóng cho đối thủ ghi bàn của hậu vệ áo trắng. Hệ quả thứ 2 là sự đơn điệu trên hàng công khi Philippines chủ yếu tạt bóng từ 2 biên cầu may. Các điểm yếu trên khiến Philippines hứng chịu trận thua đậm nhất trong 2 năm rưỡi qua kể từ sau thảm bại 0-5 trước Iraq.

Philippines cần một chiến thắng để níu kéo hy vọng

Bây giờ, Philippines sẽ phải thắng tất cả những trận còn lại nếu còn muốn đi tiếp. Hành trình “vượt thác” của họ bắt đầu bằng trận đấu với Lào hôm nay và mục tiêu 3 điểm là bắt buộc với Philippines vì đơn giản là Lào yếu nhất bảng B. Philippines có lợi thế rõ ràng. Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Philippines áp đảo với 4 chiến thắng và chỉ chấp nhận 1 trận hòa.

Những gì xảy ra ở trận thua Thái Lan đã phản ánh vị thế khiêm tốn của đội tuyển xứ Triệu voi. Họ vẫn thi đấu khá ngây thơ, tấn công đầy nhiệt huyết song những đường chuyền cuối cùng thiếu đường nét khiến các pha triển khai tấn công của lào bị lãng phí.

2 trận qua, cứ gần như sau một tình huống bỏ lỡ là Lào bị thủng lưới. Chi tiết này phản ánh đội tuyển Lào chưa cho thấy sự tiến bộ so với triều đại trước của HLV Ha Hyeok-jun. Và có lẽ Philippines sẽ khai thác tốt điểm yếu cố hữu của họ.