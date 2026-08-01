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Thể thao

Giám đốc điều hành FIFA chấp nhận nguy cơ mất việc, công khai chỉ trích chủ tịch Gianni Infantino

Đặng Lai

TPO - Giám đốc điều hành của FIFA, ông Kevin Lamour, vừa công khai chỉ trích chủ tịch Gianni Infantino. Cùng với thủ tướng Anh, ông Lamour đang gây áp lực lên người đứng đầu bóng đá thế giới.

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Giám đốc điều hành FIFA, Kevin Lamour

Trả lời hãng tin AP, ông Kevin Lamour, người làm việc cùng ông Infantino từ thời còn ở UEFA, nhấn mạnh rằng tập thể nhân viên FIFA "xứng đáng nhận được điều tốt đẹp hơn thay vì sự coi thường và đe dọa".

Ông khẳng định: "Đây là dự án của một cá nhân đơn lẻ. Dự án này không những không thể tiếp tục... mà đã đến lúc các lãnh đạo bóng đá phải tự đặt ra những câu hỏi đúng đắn và đưa ra những quyết định đúng đắn".

Dù chấp nhận rủi ro mất chức vụ giám đốc điều hành sau tuyên bố trên nhưng vị quan chức người Pháp vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Ông tuyên bố ông có nghĩa vụ phải bảo vệ các đồng nghiệp: "Nếu điều đó có nghĩa là tôi mất việc, thì hãy cứ như vậy. Tôi sẽ hiểu và tôn trọng quyết định đó. Ít nhất tối nay tôi sẽ ngủ ngon".

Phát biểu gắt gao của ông Lamour xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Andy Burnham, thủ tướng Anh, lên tiếng chỉ trích người đứng đầu FIFA. Trên BBC, thủ tướng Andy Burnham nói: "Dự án của ông ấy rất vô lý. Theo quan điểm của tôi, ông ấy (Infantino) không phải là người phù hợp để lãnh đạo tổ chức FIFA".

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Mọi thứ xuất phát từ kế hoạch tư nhân hóa World Cup của chủ tịch FIFA. Theo đề xuất, FIFA sẽ chuyển các hoạt động kinh doanh thương mại, bao gồm World Cup nam, nữ và Club World Cup về dưới sự điều hành của một công ty con. 20% cổ phần công ty này sẽ bán cho các nhà đầu tư tư nhân do quỹ của Joshua Kushner dẫn dắt. Đổi lại, FIFA sẽ đề nghị chia khoảng 20-40 triệu USD cho mỗi liên đoàn thành viên.

Tuy nhiên, các nhân sự cấp cao của FIFA đều khẳng định thương vụ này hoàn toàn vô lý về mặt tài chính vì FIFA chẳng thiếu tiền với "hàng tỷ USD dự trữ".

Trước áp lực tứ bề, chủ tịch Infantino chấp nhận gác lại kế hoạch tư nhân hóa World Cup. Nhưng ông vẫn phải giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến chiếc ghế của mình khi các Liên đoàn bóng đá châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ và Caribe đều đang quay lưng lại với người đứng đầu FIFA. Liên đoàn hiếm hoi bảo vệ chủ tịch Infantino có lẽ là châu Phi.

Trong phát biểu tuần trước, chủ tịch LĐBĐ châu Phi, Patrice Motsepe, đã ca ngợi Infantino vì "công việc xuất sắc" của ông sau World Cup. "Ông ấy trung thành với châu Phi. Khi một người xuất sắc như vậy đã trung thành với bạn, bạn không bao giờ được đâm sau lưng họ", chủ tịch Motsepe nói.

Đặng Lai
#FIFA #Infantino #Kevin Lamour #World Cup #bán cổ phần #bóng đá #thủ tướng Anh

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