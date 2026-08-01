Thành lập Câu lạc bộ bóng đá Thái Nguyên

TPO - Câu lạc bộ bóng đá nam tỉnh Thái Nguyên được thành lập trên cơ sở tiếp nhận một CLB đang thi đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia. Dự kiến, đội bóng sẽ ra mắt tối ngày 1/8/2026.

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án thành lập Câu lạc bộ (CLB) bóng đá nam tỉnh Thái Nguyên.

Theo đề án, đội bóng được tổ chức theo hướng xã hội hóa, chuyển giao cho doanh nghiệp quản lý, vận hành theo mô hình CLB bóng đá chuyên nghiệp, phù hợp xu hướng phát triển hiện đại của bóng đá trong nước và quốc tế.

Theo lộ trình, giai đoạn 2026 - 2027, tỉnh sẽ thành lập CLB bóng đá nam trên cơ sở tiếp nhận một CLB đang thi đấu tại Giải hạng Nhất quốc gia sau khi mùa giải kết thúc.

Đội bóng sẽ đổi tên thành CLB bóng đá nam tỉnh Thái Nguyên và tham dự Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp Quốc gia mùa giải 2026 - 2027.

Một trận đấu trên sân vận động tỉnh Thái Nguyên

Lực lượng câu lạc bộ khoảng 40 - 45 người, gồm 30 - 35 vận động viên cùng ban huấn luyện, trợ lý và bộ phận y tế.

Mục tiêu mùa giải đầu tiên là thi đấu ổn định, xây dựng bản sắc địa phương và phấn đấu vào tốp 6 Giải hạng Nhất.

Song song với đó, tỉnh sẽ nghiên cứu xây dựng Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ; tổ chức đào tạo các lứa U15, U17, U19, U21.

Giai đoạn 2027 - 2028, CLB bóng đá Nam Thái Nguyên lọt vào tốp 4 Giải hạng Nhất quốc gia, tiến sâu tại Cúp Quốc gia. Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ dự kiến đi vào vận hành ổn định, đồng thời tỉnh sẽ nghiên cứu hợp tác với các câu lạc bộ nước ngoài.

UBND tỉnh Thái Nguyên cho biết, việc thành lập CLB bóng đá nam và xây dựng trung tâm đào tạo bóng đá trẻ là yêu cầu cần thiết để khai thác hiệu quả nguồn lực con người, thúc đẩy phát triển thể thao thành tích cao; đồng thời góp phần tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo kế hoạch, tối nay 1/8 /2026 CLB bóng đá nam Thái Nguyên sẽ ra mắt.