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Giải trí

Nam diễn viên 'Thần điêu đại hiệp' làm phu kéo xe khiến nhiều người xót xa

Minh Vũ

TPO - Mỹ nam cổ trang nổi danh một thời Trịnh Quốc Lâm hết thời làm việc tại khu giải trí, hoàn cảnh khiến nhiều người thương xót.

Trang QQ đưa tin nam diễn viên Trịnh Quốc Lâm đang làm nhân viên đóng giả vai hoàng đế ở khu danh lam thắng cảnh tại Thượng Hải, Trung Quốc. Trong hình ảnh mới nhất, nam nghệ sĩ phải kéo xe có 5-6 vị khách ngồi trên. Họ không ngừng la hét, thúc giục Trịnh Quốc Lâm, khi không hài lòng, họ còn đòi trả lại tiền. Mặc dù sức lực suy yếu, nam diễn viên Thần điêu đại hiệp vẫn phải cố gắng làm hài lòng khách hàng.

Theo QQ, điều kiện ở các khu danh lam thắng cảnh không tốt như khi biểu diễn tại các chương trình ca nhạc. Nghệ sĩ phải đi diễn hàng ngày, mặc trang phục dày dưới trời nắng nóng.

Trịnh Quốc Lâm từng chia sẻ video lưng áo anh ướt đẫm mồ hôi sau một ca làm việc. Nam nghệ sĩ cho biết dù công việc hiện tại không có danh tiếng và mức lương tốt như khi đóng phim, nhưng vì mưu sinh để nuôi gia đình, anh vẫn chấp nhận tất cả cơ hội việc làm.

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Trịnh Quốc Lâm vất vả làm việc tại các khu du lịch.

Khi bị công chúng chê bai vì làm mất đi danh tiếng diễn viên, Trịnh Quốc Lâm thẳng thắn chia sẻ: "Tôi thiếu tiền, tôi chỉ là diễn viên, người bình thường, cần phải sống và nuôi gia đình. Nhà tôi chỉ là gia đình công nhân bình thường, tôi không phải thiếu gia, cũng không có chỗ dựa hay tài nguyên. Tôi đến với nghề này một cách không chuyên, chỉ dựa vào chính mình", "Công việc không phân biệt sang hèn, chỉ là bạn có cố gắng hay không", nam diễn viên nói.

Trịnh Quốc Lâm sinh năm 1976, nổi tiếng nhất với vai diễn Lý Thế Dân trong phim Tùy Đường anh hùng truyện (2003). Trịnh Quốc Lâm từng là mỹ nam nổi tiếng một thời, là nghệ sĩ quen mặt với khán giả xem phim Hoa ngữ.

Anh tham gia nhiều tác phẩm như Tuyệt đại song kiêu, Mỹ nhân thiên hạ, Thần điêu đại hiệp, Bao Thanh Thiên: Cỗ quan tài rỗng, Kim tà hà tịch, Trùng tử, Bảy kiếp may mắn, Phong Vân 2, Trường nguyệt tẫn minh, Tân tiếu ngạo giang hồ, Thanh vân chí, Lộc đỉnh ký, ngự giao ký, Lão cửu môn, Cung tỏa châu liêm...

Hiện tại, Trịnh Quốc Lâm thỉnh thoảng vẫn nhận những vai phụ trưởng bối trong nhà. Thế nhưng, so với các diễn viên từng là nhân vật chính nổi danh, Trịnh Quốc Lâm khó có thể sống được bằng nghề diễn.

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Từng được xem là mỹ nam cổ trang một thời nhưng Trịnh Quốc Lâm không thể sống bằng nghề diễn viên.

Vẫn có những khán giả bày tỏ sự dũng cảm đối mặt với thực trạng Trịnh Quốc Lâm. Việc biểu diễn tại khu du lịch cũng được coi là sự mở rộng của công việc diễn xuất chuyên nghiệp. Nam diễn viên thường xuyên khuấy động thêm bầu không khí và được nhiều du khách khen ngợi là tận tâm, thân thiện.

Minh Vũ
#Trịnh Quốc Lâm #Thần điêu đại hiệp #Tùy đường anh hùng #Lộc Đỉnh Ký #sao Hoa ngữ

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