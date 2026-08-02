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Thế giới

Bom phát nổ tại nhà hàng ở trung tâm Mátxcơva, hàng chục người thương vong

Minh Hạnh

TPO - Ủy ban Chống khủng bố Quốc gia Nga (NAC) cho biết, một thiết bị nổ tự chế đã khiến ba người thiệt mạng và 21 người khác bị thương tại một nhà hàng ở trung tâm thủ đô Mátxcơva.

Vụ nổ xảy ra tại nhà hàng Ý Balzi Rossi gần Quảng trường Kudrinskaya vào khoảng 19h55 ngày 1/8.

Theo NAC, một phụ nữ không rõ danh tính đã cố gắng mang thiết bị nổ tự chế vào nhà hàng nhưng đã bị nhân viên bảo vệ chặn lại ở lối vào.

Khi thiết bị phát nổ, người phụ nữ và nhân viên bảo vệ đã thiệt mạng, cùng một khách hàng. 21 người khác bị thương với những mức độ nghiêm trọng khác nhau và đang được điều trị y tế.

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Vụ nổ xảy ra tại nhà hàng Ý Balzi Rossi. (Ảnh: Reuters)

Các nhân chứng mô tả tiếng nổ mạnh, tiếp theo là cảnh tượng hoảng loạn khi mọi người tháo chạy khỏi tòa nhà.

Các nhân chứng khác cho biết tiếng nổ có thể nghe thấy từ các tòa nhà chung cư và nhà hàng xung quanh. Một người đang đi bộ cách đó khoảng 30 đến 50 m kể lại, tiếng nổ lớn đến mức người qua đường phải bịt tai lại.

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Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ nổ. (Ảnh: Reuters)

Các video từ hiện trường cho thấy cảnh sát và thành viên của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga phong tỏa nhiều tuyến phố xung quanh, trong khi lính cứu hỏa và nhân viên y tế làm việc tại hiện trường.

Vụ nổ cũng làm gián đoạn một sự kiện đua xe đạp ban đêm dự kiến ​​đi qua trung tâm Mátxcơva. Các tuyến đường xung quanh quảng trường đã bị phong tỏa, buộc các tay đua xe đạp phải quay đầu.

Ủy ban Điều tra Nga cho biết, các nhà điều tra và chuyên gia pháp y đang kiểm tra hiện trường. Các quan chức chưa xác định được danh tính nghi phạm hoặc động cơ gây án.

Minh Hạnh
Reuters, RT
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