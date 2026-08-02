Thủ tướng Tây Ban Nha chỉ trích phản ứng của EU giữa làn sóng người di cư tràn vào

TPO - Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez chỉ trích phản ứng mà ông gọi là “ích kỷ” của một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), trước làn sóng người di cư từ Ma-rốc tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha trong tuần này.

Giới chức Tây Ban Nha cho biết, khoảng 50.000-60.000 người đã tràn vào Ceuta, nhưng phần lớn đã quay trở lại Ma-rốc trước tối 31/7. Số người thiệt mạng trong đợt di cư ồ ạt này đã tăng lên 67.

Chính quyền Ceuta cho biết, nhiều người thiệt mạng do bị chết đuối, khi đám đông tràn qua biên giới bằng cả đường bộ lẫn đường biển, khiến lực lượng biên phòng không thể kiểm soát tình hình.

Người di cư tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha. (Nguồn: Reuters)

Trong bức thư được truyền thông châu Âu đăng tải rộng rãi, ông Sánchez chỉ trích “phản ứng ích kỷ, gây chia rẽ và trái pháp luật” của một số nước EU.

Bức thư được gửi đi sau khi Ý tạm thời áp dụng một số biện pháp kiểm soát đối với người từ Tây Ban Nha nhập cảnh, còn Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez yêu cầu tăng cường kiểm tra tại khu vực biên giới giữa hai nước. Thủ tướng Ý Giorgia Meloni kêu gọi đình chỉ tư cách thành viên của Tây Ban Nha trong khối Schengen.

Ông Sánchez viết rằng “thái độ như vậy” xuất phát từ “định kiến, tin giả, sự thiếu hiểu biết hoặc động cơ chính trị”.

“Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, Liên minh châu Âu không thể chấp nhận kiểu phản ứng ích kỷ, gây chia rẽ và trái pháp luật như vậy”, ông nhấn mạnh.

Cuối ngày 1/8, Ireland - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của EU - thông báo sẽ triệu tập cuộc họp khẩn giữa bộ trưởng các nước thành viên để thảo luận về cuộc khủng hoảng. Bộ trưởng Tư pháp, Nội vụ và Di cư Ireland Jim O’Callaghan cho biết trên mạng xã hội X, rằng ông đang “giữ liên lạc chặt chẽ với tất cả các nước thành viên EU” và “tiếp tục theo dõi sát tình hình”.

Trong khi đó, giới chức Tây Ban Nha cho biết sẽ tìm cách trục xuất những người nhập cảnh trái phép nhanh nhất có thể.

Làn sóng vượt biên quy mô lớn diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Tây Ban Nha gần đây ra phán quyết, rằng chính quyền không được phép lập tức trục xuất những người di cư đến bằng đường biển mà không thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng phạm vi của phán quyết này rất hẹp và có thể đã bị người di cư cũng như các đường dây buôn người hiểu sai.

Ngày 1/8, Bộ Nội vụ Tây Ban Nha thông báo nước này bắt đầu lắp đặt hàng rào nổi gần đê chắn sóng Tarajal - một trong những điểm người di cư thường xâm nhập vào Ceuta - nhằm tuân thủ phán quyết của Tòa án Tối cao được đưa ra hồi tháng 7.

Theo quy định, công dân các nước ngoài EU có mặt tại Ceuta không được tự do di chuyển đến phần lãnh thổ chính của Tây Ban Nha hoặc các nước Schengen khác. Họ phải trải qua các thủ tục kiểm tra giấy tờ tùy thân và thị thực nếu muốn tiếp tục hành trình.

Trước đó, ông Sánchez mô tả làn sóng vượt biên là “hành vi xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Tây Ban Nha”, cho rằng nguyên nhân là do các đường dây buôn người phát tán thông tin sai lệch sau phán quyết của Tòa án Tối cao.

Ayoub El Abyad - thiếu niên 16 tuổi, người Ma-rốc, cho biết cậu và người anh em họ quyết định thực hiện chuyến đi kéo dài 12 giờ đến Ceuta sau khi xem các video trên Instagram về những người khác vượt biên thành công.

“Di cư là để cải thiện cuộc sống của chúng tôi. Chúng tôi thống nhất sẽ thử vượt biên và phó thác cho Chúa”, El Abyad nói với Reuters.

Các video này lan truyền trong bối cảnh xuất hiện nhiều thông tin và tin giả trên mạng xã hội liên quan đến phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha, khiến nhiều thanh niên Ma-rốc tin rằng đây là cơ hội để sang châu Âu.

Ngoài ra, các yếu tố kinh tế cũng đóng vai trò quan trọng. Theo số liệu chính thức, cứ bốn người Ma-rốc trong độ tuổi 15-24 thì có một người không đi học, không có việc làm và cũng không tham gia đào tạo nghề.

Biển lặng vào thời điểm này trong năm cũng khiến việc bơi qua biên giới trở nên khả thi hơn.

Ma-rốc không công nhận chủ quyền của Tây Ban Nha đối với Ceuta và Melilla, coi hai vùng lãnh thổ này là nơi “bị chiếm đóng”. Điều đó khiến một số nhà phân tích đặt câu hỏi liệu có phải giới chức Ma-rốc cố tình không ngăn chặn làn sóng vượt biên hay không.