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Pháp luật

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Đối tượng gây ra gần 10 vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản ở Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Chỉ trong thời gian ngắn, một đối tượng có 7 tiền án đã liên tiếp gây ra gần 10 vụ đập kính ô tô để trộm cắp tài sản trên địa bàn Đà Nẵng, khiến người dân hoang mang.

Ngày 2/8, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa bắt giữ Mai Văn Lạc (SN 1985, trú xã Tây Hồ) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sảnHủy hoại tài sản. Bước đầu, đối tượng khai nhận đã thực hiện gần 10 vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố.

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Đối tượng Mai Văn Lạc và tang vật liên quan. Ảnh CA

Theo cơ quan công an, từ giữa tháng 6/2026, đơn vị liên tục tiếp nhận tin báo của người dân về tình trạng nhiều ô tô cá nhân đỗ trên đường vào ban đêm bị đập vỡ kính, lục soát và lấy cắp tài sản bên trong. Các vụ việc xảy ra liên tiếp với phương thức, thủ đoạn manh động, liều lĩnh, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và khiến người dân lo lắng.

Trước diễn biến phức tạp, Công an TP Đà Nẵng, xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện truy bắt đối tượng gây án nhằm nhanh chóng ổn định tình hình.

Quá trình điều tra, Ban chuyên án nhận định thủ phạm là đối tượng hoạt động chuyên nghiệp, nhiều khả năng có tiền án, tiền sự. Các tổ công tác đồng loạt rà soát các đối tượng hình sự nổi, người mới chấp hành xong án phạt tù và những trường hợp có biểu hiện nghi vấn.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án xác định Mai Văn Lạc là nghi phạm gây án.

Theo hồ sơ, Lạc có 7 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Gần đây nhất, năm 2023, đối tượng bị TAND quận Liên Chiểu (cũ) tuyên phạt 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản và chấp hành xong án phạt vào ngày 21/1/2026.

Sau khi mãn hạn tù, Lạc không có nghề nghiệp và nơi ở ổn định, có nhiều biểu hiện bất minh. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai phá án, bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Mai Văn Lạc quanh co, không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án.

Theo lời khai, do không có việc làm và cần tiền tiêu xài, Lạc nảy sinh ý định đập kính các ô tô đỗ trên đường để trộm cắp tài sản. Trước mỗi lần gây án, đối tượng chuẩn bị sẵn tua vít, kìm bấm và che giấu kỹ đặc điểm nhận dạng.

Khoảng 0 giờ hằng ngày, Lạc điều khiển xe máy chạy qua nhiều tuyến đường, tìm những ô tô đỗ ở khu vực vắng người, không có người trông coi để đập kính, lục soát và lấy tài sản bên trong.

Đối tượng cũng khai nhận đã thực hiện gần 10 vụ đập kính ô tô trộm cắp tài sản trên địa bàn Đà Nẵng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang hoàn tất thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các vụ việc có liên quan.

Hoài Văn
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