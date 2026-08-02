Bắt đối tượng liên tiếp trộm xe máy ở khu nhà trọ

TPO - Chưa đầy một tuần, một đối tượng mang 3 tiền án liên tiếp đột nhập các khu nhà trọ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để trộm xe máy.

Công an phường Nam Sơn cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh vừa điều tra, làm rõ và khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Lý Văn Vương (SN 2006, trú tại Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai) để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản".

Theo Cơ quan Công an, thời gian qua, đơn vị liên tiếp tiếp nhận phản ánh của người dân về tình trạng mất trộm xe mô tô tại các khu nhà trọ. Nhận định các vụ việc có dấu hiệu do cùng một đối tượng thực hiện với phương thức hoạt động chuyên nghiệp, lực lượng công an triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét.

Đối tượng Lý Văn Vương. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh.

Quá trình điều tra xác định, đối tượng gây án là Lý Văn Vương đã có 3 tiền án, tiếp tục tái phạm với thủ đoạn lợi dụng đêm khuya, sự mất cảnh giác của người dân tại các khu nhà trọ để ra tay trộm cắp xe máy. Tài liệu điều tra cho thấy, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Vương đã liên tiếp thực hiện 3 vụ trộm xe máy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.