Vụ Khánh Sky đến nhà Vua Quạt livestream: Có dấu hiệu của nhiều hành vi vi phạm pháp luật

TPO - Theo luật sư, việc "giang hồ mạng" Khánh Sky với nhóm người đến xưởng sản xuất quạt livestream chửi bới, đe dọa..., có dấu hiệu của nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Lãnh đạo xã Tam Giang (Bắc Ninh) vừa cho biết, Công an xã đã mời "giang hồ mạng" Khánh Sky (tên thật Nguyễn Văn Hợi) lên làm việc sau vụ người này đến nhà TikToker Vua Quạt (tên thật Trần Đình Tiệp) livestream chửi bới, thách thức.

Trước đó, ngày 30/7, mạng xã hội lan truyền nhiều đoạn clip ghi lại cảnh "giang hồ mạng" Khánh Sky cùng một số người đến nhà TikToker Vua Quạt tại tỉnh Bắc Ninh.

Theo nội dung clip livestream ngày 29/7, Khánh Sky cho biết đang có mặt tại xưởng của Vua Quạt. Trong lúc livestream, người này liên tục có lời lẽ chửi bới, đe dọa, thách thức Vua Quạt, thậm chí Khánh Sky còn buông lời "nói xấu" vợ chủ xưởng sản xuất quạt và thách thức “cùng lắm đi tù, sao phải sợ".

Quá trình Khánh Sky livestream đã thu hút hàng nghìn người xem trực tiếp.

Khánh Sky (bên phải) và nhóm người đến nhà xưởng của Vua Quạt.

Sau khi các đoạn livestream được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi của Khánh Sky, mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm.

Đến tối 30/7, Khánh Sky lại đăng tải một đoạn clip trên trang Facebook cá nhân, gửi lời xin lỗi "các bác lãnh đạo các cấp, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh" vì đã "làm ra các việc hơi quá, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, thuần phong mỹ tục". Khánh cho rằng "sự việc chưa đến mức đập phá hay làm gì ai".

Khánh Sky (34 tuổi, quê Hưng Yên) là một "giang hồ mạng", nổi lên nhờ các video livestream chửi bới, thách thức giang hồ mạng khác.

Trong một động thái mới nhất, lực lượng chức năng ở Bắc Ninh cũng đang phát thông báo truy tìm Hồ Văn Khoa nhằm phục vụ việc xác minh, giải quyết nguồn tin về vụ việc có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng".

Theo quyết định truy tìm, do chưa xác định được đối tượng Khoa ở đâu, nên Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân khi phát hiện người này cần thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh.

Hồ Văn Khoa là người đi cùng Khánh Sky đến nhà xưởng của TikToker Vua Quạt tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh. Khoa năm nay 34 tuổi, quê xã Sóc Sơn, Hà Nội, cư trú tại tổ dân phố Hà Vị 1, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh. Đối tượng được nhiều người biết đến trên mạng xã hội và gọi là "giang hồ mạng" qua các video gây tranh cãi.

Đối tượng Hồ Văn Khoa.

Năm 2014, Khoa bị TAND huyện Sóc Sơn cũ, Hà Nội, tuyên 14 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Năm 2021, Khoa tiếp tục bị TAND huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương cũ, tuyên 39 tháng tù về các tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Trong vụ án này, Khoa bị cáo buộc có mâu thuẫn với "giang hồ mạng" Dương Minh Tuyền, hai bên nhiều lần chửi bới, thách thức nhau trên mạng xã hội. Tối 4/1/2021, Khoa mang súng, cùng đồng bọn đi từ Hà Nội đến huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Khi thấy ôtô của Tuyền, Khoa bắn ba phát vào xe, gây hư hỏng nhưng không có người thương vong.

Có dấu hiệu của nhiều hành vi vi phạm pháp luật

Trao đổi với PV Báo Tiền Phong, luật sư Lê Hồng Hiển (Hãng luật Lê Hồng Hiển) đánh giá, vụ việc Khánh Sky cùng một số người đến xưởng sản xuất của Vua Quạt, chửi bới, thách thức rồi livestream trên mạng xã hội đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận.

Theo luật sư, nếu cơ quan chức năng làm rõ các nội dung trong buổi livestream, việc không còn đơn thuần là mâu thuẫn cá nhân mà có dấu hiệu của nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Thứ nhất, luật sư Hiển cho rằng, việc kéo nhiều người đến nơi kinh doanh của người khác, chửi bới, gây náo loạn và phát trực tiếp trên mạng xã hội có dấu hiệu của tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 318 Bộ luật Hình sự. Trường hợp nếu có sự chuẩn bị, phân công vai trò hoặc nhiều người cùng tham gia thì còn có thể bị xem xét tình tiết phạm tội có tổ chức, khung hình phạt cao nhất áp dụng tại Điều luật này lên đến 7 năm tù.

Thứ hai, nếu cơ quan chức năng xác định những thông tin về vợ chủ xưởng sản xuất quạt là bịa đặt hoặc người phát ngôn biết rõ là sai nhưng vẫn cố tình phát tán nhằm hạ thấp uy tín của người khác thì hành vi này có dấu hiệu của tội "Vu khống" theo Điều 156 Bộ luật Hình sự. Việc thực hiện thông qua livestream, mạng xã hội còn là tình tiết làm tăng tính chất nguy hiểm của hành vi.

Luật sư Lê Hồng Hiển.

"Ngay cả khi chưa đủ căn cứ xử lý về tội Vu khống thì những lời lẽ thô tục, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm người khác trước hàng trăm nghìn người xem cũng có thể bị xem xét về tội 'Làm nhục người khác' theo Điều 155 Bộ luật Hình sự", luật sư Hiển nói.

Luật sư đánh giá thực tiễn cho thấy mức độ nghiêm trọng không chỉ phụ thuộc vào nội dung phát ngôn mà còn ở phạm vi lan truyền và hậu quả đối với người bị xúc phạm. Bên cạnh trách nhiệm hình sự, người có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm còn có thể phải xin lỗi công khai, cải chính thông tin và bồi thường thiệt hại theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Luật sư Hiển góp ý, livestream không phải là vùng ngoài pháp luật. Mọi lời nói phát trực tiếp đều có thể trở thành chứng cứ nếu có dấu hiệu vi phạm. Pháp luật bảo vệ quyền tự do ngôn luận nhưng không bảo vệ hành vi lợi dụng quyền đó để xúc phạm danh dự người khác, phát tán thông tin chưa được kiểm chứng hoặc gây mất trật tự công cộng.

Theo luật sư, vụ việc của Khánh Sky với nhóm người đi cùng sẽ là lời cảnh báo rằng quyền được phát ngôn không đồng nghĩa với quyền được làm nhục, vu khống hay gây rối. Lượt xem trên mạng xã hội không thể trở thành lý do để miễn trừ trách nhiệm trước pháp luật.