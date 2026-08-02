Trương Bá Chi ở tuổi 46

TPO - Trương Bá Chi tới Hong Kong hỗ trợ ca sĩ đàn em Lý Hạo trong buổi concert ra mắt. Đây là lần đầu cô xuất hiện sau khi cha chồng cũ Tạ Hiền qua đời.

Sina đưa tin Trương Bá Chi đã xuất hiện tại khán phòng Hồng Quán, Hong Kong (Trung Quốc) làm khách mời trong concert của nam ca sĩ Lý Hạo. Cả hai biểu diễn tiết mục Giang hồ tái kiến, được khen ngợi đẹp như những thước phim điện ảnh, tràn đầy sự tình tứ day dứt dù cách nhau tới 17 tuổi. Cuối tiết mục, Lý Hạo còn đọc lại lời thoại phim Vua hài kịch là" "Anh sẽ nuôi em", tạo nên một cảnh kết viên mãn.

Theo chia sẻ của Trương Bá Chi, cô chú ý tới Lý Hạo khi anh hát lại ca khúc Ước nguyện sao băng của mình. Nhận được lời mời tham gia concert, Trương Bá Chi đã hoãn các kế hoạch khác, dành 3 tuần để thu âm bài hát và tập luyện cho đêm diễn của Lý Hạo.

Trương Bá Chi biểu diễn cùng đàn em Lý Hạo.

Nhiều khán giả cho rằng hiệu quả của màn biểu diễn có được nhờ khả năng giữ gìn nhan sắc của ngọc nữ Hong Kong. Dù đã bước sang tuổi 46, Trương Bá Chi vẫn trẻ trung, thanh khiết. Các trang truyền thông ca ngợi "Trương Bá Chi là nữ nghệ sĩ có đường nét gương mặt hoàn hảo nhất từ trước tới nay".

Trên sân khấu, Trương Bá Chi thể hiện khí chất thư thái hơn như đã trút bỏ được gánh nặng trên vai. Theo Sina, nữ nghệ sĩ còn ký hợp đồng với Warner Music, vì vậy đây không chỉ là một lần làm khách mời trong buổi biểu diễn của nghệ sĩ khác, mà còn là cách cô nhấn nút khởi động lại sự nghiệp.

Khi con đã dần trưởng thành, Trương Bá Chi không còn cần giám sát liên tục, cô ấy có thể tỏa sáng một lần nữa. Trương Bá Chi cũng chia sẻ cách nuôi dạy con của mình là dồn nhiều tâm sức để dạy dỗ con trai cả Lucas Tạ Chấn Hiên trở thành chuẩn mực để các em noi theo.

Ngày 31/7, tờ Line Today đưa tin Trương Bá Chi bị cấm sóng ngầm tại thị trường Hong Kong. Cô từng là ngọc nữ màn ảnh, tham gia nhiều bộ phim nổi danh nhưng sau đó lại hơn 10 năm không đóng phim. Cha mẹ nuôi của Trương Bá Chi là vợ chồng ông trùm Hướng Hoa Cường bà Trần Lam cũng từng bày tỏ sự thất vọng về Trương Bá Chi khi cô có tính cách ngôi sao chảnh chọe. "Tính cách cô ta có vấn đề, chúng tôi không thể tiếp tục nuông chiều, nâng đỡ Trương Bá Chi được nữa", bà Trần Lam nói.

Vì vậy, có thông tin Trương Bá Chi bị vợ chồng Hướng Hoa Cường gây áp lực cấm sóng tới mức phải chuyển sang hoạt động ở thị trường Trung Quốc đại lục.

Khán giả mong chờ Trương Bá Chi có nhiều hoạt động nghệ thuật hơn khi con đã trưởng thành.

Tuy nhiên, thực tế nhiều năm qua nữ diễn viên dành thời gian nuôi ba con trai. Ngôi sao Sư tử Hà Đông cũng khẳng định cô không có ý định rút khỏi giới phim ảnh. "Tôi không còn nhận phim một cách cẩu thả chỉ vì chạy theo danh tiếng. Tôi đang kiên nhẫn chờ đợi một kịch bản thực sự khiến mình yêu thích, xứng đáng để tôi phải dốc sức cống hiến".

Sau khi nam diễn viên Tạ Hiền qua đời, cách xử lý tinh tế, đầy tình người của Trương Bá Chi nhận được nhiều lời khen của công chúng. Có thể nói đây là thời điểm cô được lòng khán giả nhất khi sống có tình với gia đình chồng cũ, nhận được sự công nhận của cha mẹ chồng cũ.

Buổi concert của Lý Hạo thu hút sự tham gia của nhiều nghệ sĩ Hong Kong nổi tiếng như Lâm Tử Thông, Lâm Bảo Di, Vương Tổ Lam, Lý Tư Tiệp, Trương Bá Chi. Hàng loạt ngôi sao lớn là Châu Tinh Trì, Đàm Vịnh Lân, Quách Phú Thành, Trương Học Hữu, Trần Tiểu Xuân, Trương Trí Lâm, Viên Vịnh Nghi cũng gửi hoa chúc mừng.