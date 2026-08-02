Tìm thông tin cô gái được phục dựng từ tấm ảnh trong ví liệt sĩ tại Đồng Nai

TPO - Trong quá trình tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ tại khu vực mộ tập thể xã Minh Đức, Đội K72 đã tìm thấy nhiều di vật, trong đó có tấm ảnh cô gái bị nhòe, hoen ố đã được phục dựng lại với mong muốn tìm kiếm thông tin liên quan đến liệt sĩ.

Ngày 2/8, Đội K72 (Bộ CHQS TP. Đồng Nai) thông báo tìm kiếm thông tin hình ảnh cô gái phát hiện trong chiếc ví liệt sĩ tại khu mộ tập thể ấp Bình Minh, xã Minh Đức, TP. Đồng Nai.

Đội K72 phát thông báo tìm kiếm thông tin cô gái trong hình được tìm thấy trong ví liệt sĩ tại khu mộ tập thể (trái) và sau phục dựng (phải) (ảnh: ĐVCC)

Trước đó, sau khi phát hiện khu mộ tập thể tại xã Minh Đức, Đội K72 đã triển khai quy tập. Tại đây, ngoài những bộ hài cốt liệt sĩ không còn nguyên vẹn, còn có các di vật như chiếc bút, lược được khắc rõ chữ, ký hiệu như "Tiến Quy", "Hiển", "Văn Chín", "KY"...

Đặc biệt, trong đó có những di vật là những tấm hình cá nhân, tập thể được cất giữ trong ví mang theo bên mình của các liệt sĩ. Đa số các tấm ảnh đã bị hoen ố, nhòe, Đội K72 đã gửi đi phục dựng lại trong đó có tấm ảnh cô gái đã mờ, nhòe đường chân dung.

Theo Đội K72, những hình ảnh phục dựng thành công là cơ hội cho thân nhân, đồng đội nhận ra, cung cấp về thông tin của liệt sĩ để liệt sĩ có cơ hội trở về với người thân, gia đình.

Một số hình ảnh cá nhân, tập thể liệt sĩ sau khi phục dựng từ những di vật là hình ảnh được tìm thấy trong mộ liệt sĩ tại xã Minh Đức: