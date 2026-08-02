Vì sao hơn 50 giáo viên trường mầm non quốc tế ở Hà Tĩnh đồng loạt nghỉ dạy?

Giáo viên đồng loạt nghỉ dạy, phụ huynh lo lắng

Sáng 1/8, như thường lệ, chị N.T.T. (35 tuổi, trú phường Thành Sen) đưa con gái 3 tuổi đến Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus để gửi học. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi, chị được nhà trường thông báo tạm thời không nhận trẻ do nhiều giáo viên đồng loạt nghỉ dạy.

"Do quá bị động nên tôi phải đưa con về nhà, nhờ người thân trông giúp để kịp giờ làm", chị T. chia sẻ.

Nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus cũng bày tỏ lo lắng trước việc giáo viên đồng loạt nghỉ dạy khiến việc học của trẻ bị gián đoạn. Không ít người cho biết, nếu nhà trường không sớm có phương án giải quyết và ổn định hoạt động trong tuần tới, họ sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con để tránh ảnh hưởng đến việc học và sinh hoạt của trẻ.

Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus.

Liên quan đến sự việc này, theo phản ánh của các giáo viên, việc họ đồng loạt nghỉ dạy xuất phát từ những kiến nghị liên quan đến chế độ tiền lương và một số điều khoản trong hợp đồng lao động của năm học mới.

Một giáo viên đã có nhiều năm công tác tại trường cho biết, sau khi trừ các khoản bảo hiểm, thu nhập thực nhận mỗi tháng chỉ khoảng 5,7 triệu đồng. Vì chi phí sinh hoạt hiện nay tăng cao, tập thể giáo viên mong muốn nhà trường điều chỉnh mức lương phù hợp.

Bên cạnh đó, các giáo viên cũng bày tỏ mong muốn phía nhà trường xem xét lại điều khoản liên quan đến chính sách miễn học phí cho con của giáo viên. Cụ thể, để được hưởng chính sách này, giáo viên phải ký hợp đồng dài hạn và cam kết làm việc tối thiểu 2 năm. Trường hợp nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn cam kết, giáo viên sẽ phải hoàn trả toàn bộ khoản học phí đã được miễn cho con trong thời gian theo học.

Theo tìm hiểu, Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus được cấp phép hoạt động từ năm 2018. Hiện nhà trường có 111 cán bộ, nhân viên, trong đó 69 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Năm học 2024-2025, trường có khoảng 650 trẻ theo học; riêng trong dịp hè, số trẻ đang được chăm sóc, nuôi dạy là khoảng 400 em.

Do bất ngờ, nhà trường không lường trước

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với Báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty CP Tâm Sinh Lộc (đơn vị quản lý, điều hành Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus) cho biết, trong ngày 1/8 có 52/69 giáo viên đứng lớp, tương đương hơn 75%, không đến trường làm việc.

Theo bà Hảo, việc giáo viên đồng loạt nghỉ dạy diễn ra đột xuất và không có thông báo trước, khiến nhà trường hoàn toàn bị động. Ngay sau khi nắm được thông tin, nhà trường đã nhiều lần liên hệ để vận động các giáo viên quay trở lại giảng dạy nhưng không thể liên lạc. Đồng thời, trường cũng gửi thông báo tới các nhóm phụ huynh để xin lỗi và mong nhận được sự chia sẻ trước sự cố ngoài dự kiến. “Sự việc này phần nào khiến uy tín nhà trường bị giảm, và sự việc bất ngờ, nên chúng tôi không lường trước được hết”, bà Hảo nói.

Do giáo viên nghỉ dạy đồng loạt, ngày 1/8 nhiều trẻ không thể tới trường.

Bà Hảo cho biết, từ tháng 5 đến hết tháng 7, nhà trường đã tổ chức hai cuộc đối thoại với giáo viên liên quan đến việc ký hợp đồng lao động và chế độ tiền lương cho năm học mới. Theo phương án được xây dựng từ cuối năm trước, bắt đầu từ ngày 1/8, giáo viên sẽ được điều chỉnh tăng lương, trong đó mức tăng thấp nhất là 500.000 đồng/tháng; các trường hợp khác được điều chỉnh ở mức cao hơn tùy theo vị trí việc làm và thâm niên công tác. Tuy nhiên, tập thể giáo viên đề xuất mức tăng tối thiểu là 1 triệu đồng/tháng.

"Chúng tôi ghi nhận mong muốn của giáo viên, nhưng nhà trường phải cân đối nguồn tài chính để duy trì hoạt động nên chưa thể đáp ứng mức tăng theo đề xuất. Sau hai cuộc đối thoại, khi chúng tôi hỏi các giáo viên có ý kiến gì thêm hay không thì không có phản hồi. Vì vậy, việc giáo viên đồng loạt nghỉ dạy khiến nhà trường rất bất ngờ và gặp nhiều khó khăn trong công tác tổ chức", bà Hảo nói.

Theo đại diện đơn vị quản lý, mức lương của giáo viên được chi trả theo vị trí việc làm và thâm niên công tác. Sau khi trừ các khoản theo quy định như bảo hiểm, thu nhập bình quân của giáo viên đạt khoảng 6,9 triệu đồng/tháng; mức thấp nhất khoảng 5,8 triệu đồng/tháng.

Đối với điều khoản liên quan đến chính sách miễn học phí cho con của giáo viên, bà Hảo cho biết đây là cơ chế nhằm giữ chân đội ngũ giáo viên gắn bó lâu dài với nhà trường.

Bên ngoài cổng Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus.

"Trong chiều 1/8, chúng tôi tiếp tục đối thoại với giáo viên để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tìm hướng tháo gỡ. Việc điều chỉnh tiền lương đã được xây dựng từ trước nên rất khó đáp ứng thêm theo đề xuất vì nhà trường phải cân đối nguồn tài chính. Chúng tôi hy vọng các giáo viên sẽ sớm trở lại làm việc. Nếu sau buổi đối thoại vẫn chưa đạt được sự đồng thuận, trước mắt nhà trường sẽ điều động giáo viên từ các cơ sở trong cùng hệ thống để bảo đảm việc đứng lớp cho trẻ, không làm ảnh hưởng đến phụ huynh", bà Hảo nói.

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nhà trường mang "sổ lương" của giáo viên đi cầm cố, bà Hảo khẳng định thông tin này không chính xác. Tuy nhiên, bà Hảo cho biết trong giai đoạn dịch COVID-19, khi trường mới đi vào hoạt động và gặp khó khăn, bà đã vay tiền của một số giáo viên với tư cách cá nhân để chi trả lương, không liên quan đến hoạt động của nhà trường. Theo bà Hảo, hiện bà còn nợ khoảng 490 triệu đồng của 26 cán bộ, giáo viên và đang hoàn trả theo thỏa thuận.