Nhiều trường ở Côn Đảo có phòng học số

5 trường học tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM) vừa được lãnh đạo TPHCM và các đơn vị đồng hành trao phòng học số. Đây là nỗ lực góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với giáo viên, học sinh và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục vùng biển đảo.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947 - 27/07/2026), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình trao tặng Phòng học số cho 5 trường học tại đặc khu Côn Đảo. Đó là các trường mầm non Hướng Dương, Tuổi Thơ, Trường tiểu học Cao Văn Ngọc, Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường THPT Võ Thị Sáu.

Lãnh đạo TPHCM, các đơn vị tài trợ và trường học chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh - Ảnh: ĐTCC

Tham dự chương trình có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TPHCM; ông Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM.

Đồng hành cùng chương trình, Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương (Tin học Đại Dương) đã trao tặng phòng học số cho Trường mầm non Tuổi Thơ.

Ông Trần Nguyên Hãn - Giám đốc Công ty Tin học Đại Dương cho hay, đối với bậc mầm non, phòng học số giúp mở rộng không gian trải nghiệm của trẻ thông qua hình ảnh, âm thanh và các hoạt động khám phá phù hợp với lứa tuổi. Công nghệ được sử dụng như công cụ hỗ trợ, giúp bài học trực quan, sinh động hơn, đồng thời vẫn bảo đảm trẻ phát triển thông qua trải nghiệm, vận động và tương tác trực tiếp.

Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM (giữa) trao tặng phòng học số cho các trường tại đặc khu Côn Đảo

“Với Côn Đảo, việc đưa công nghệ vào trường học có ý nghĩa đặc biệt. Khoảng cách địa lý không phải là rào cản đối với cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ của học sinh. Chúng tôi mong muốn phòng học số sẽ trở thành công cụ hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh chủ động khám phá và tương tác nhiều hơn trong học tập”, ông Hãn nói.

Tin học Đại Dương xác định việc đồng hành cùng ngành giáo dục là cam kết lâu dài, không chỉ dừng lại ở việc tặng thiết bị mà còn tiếp tục phối hợp với nhà trường trong quá trình vận hành, khai thác phòng học số, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp để phát huy hiệu quả đầu tư.

Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong vui mừng khi được học ở phòng học số.

Theo ông Trần Nguyên Hãn, sự phối hợp giữa nhà trường, ngành giáo dục và đơn vị đào tạo sẽ góp phần duy trì, nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ trong dạy học, tạo thêm cơ hội để học sinh, đặc biệt tại các địa bàn biển đảo được tiếp cận môi trường học tập hiện đại và tri thức số.

Thời gian tới, Tin học Đại Dương sẽ tiếp tục triển khai và đồng hành cùng nhiều hoạt động hỗ trợ nhà trường, ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Qua đó, doanh nghiệp mong muốn góp phần đưa công nghệ, các giải pháp số đến gần hơn với giáo viên và học sinh, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện tiếp cận giáo dục số, đồng thời lan tỏa hiệu quả của chuyển đổi số trong ngành giáo dục.