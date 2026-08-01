Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống phương Nam

Nhiều trường ở Côn Đảo có phòng học số

Anh Nhàn

5 trường học tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM) vừa được lãnh đạo TPHCM và các đơn vị đồng hành trao phòng học số. Đây là nỗ lực góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với giáo viên, học sinh và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục vùng biển đảo.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/07/1947 - 27/07/2026), Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình trao tặng Phòng học số cho 5 trường học tại đặc khu Côn Đảo. Đó là các trường mầm non Hướng Dương, Tuổi Thơ, Trường tiểu học Cao Văn Ngọc, Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường THPT Võ Thị Sáu.

1wupukgd7yax0mqq1cm0gq8sfzy8toe8xnd62raiscqklumeffphjatj6ftdvkq7yr8.jpg
Lãnh đạo TPHCM, các đơn vị tài trợ và trường học chụp ảnh lưu niệm cùng các em học sinh - Ảnh: ĐTCC

Tham dự chương trình có ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TPHCM; ông Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TPHCM.

Đồng hành cùng chương trình, Công ty TNHH Tư vấn & Đào tạo Đại Dương (Tin học Đại Dương) đã trao tặng phòng học số cho Trường mầm non Tuổi Thơ.

Ông Trần Nguyên Hãn - Giám đốc Công ty Tin học Đại Dương cho hay, đối với bậc mầm non, phòng học số giúp mở rộng không gian trải nghiệm của trẻ thông qua hình ảnh, âm thanh và các hoạt động khám phá phù hợp với lứa tuổi. Công nghệ được sử dụng như công cụ hỗ trợ, giúp bài học trực quan, sinh động hơn, đồng thời vẫn bảo đảm trẻ phát triển thông qua trải nghiệm, vận động và tương tác trực tiếp.

1wupukgd7ua8rvosorhdaoxrehwckv0gz9mvxcqnjl8eyu88ke0neutfsdl12ratlvx-9813.jpg
Ông Trần Lưu Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM (giữa) trao tặng phòng học số cho các trường tại đặc khu Côn Đảo

“Với Côn Đảo, việc đưa công nghệ vào trường học có ý nghĩa đặc biệt. Khoảng cách địa lý không phải là rào cản đối với cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ của học sinh. Chúng tôi mong muốn phòng học số sẽ trở thành công cụ hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy, giúp học sinh chủ động khám phá và tương tác nhiều hơn trong học tập”, ông Hãn nói.

Tin học Đại Dương xác định việc đồng hành cùng ngành giáo dục là cam kết lâu dài, không chỉ dừng lại ở việc tặng thiết bị mà còn tiếp tục phối hợp với nhà trường trong quá trình vận hành, khai thác phòng học số, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp để phát huy hiệu quả đầu tư.

1wupukgd7unz6uyfgxub6hzxc1239l4fdmwz7qzmwq9kgn6vyajflpkbaioln7lf7md-5401.jpg
Học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong vui mừng khi được học ở phòng học số.

Theo ông Trần Nguyên Hãn, sự phối hợp giữa nhà trường, ngành giáo dục và đơn vị đào tạo sẽ góp phần duy trì, nhân rộng các mô hình ứng dụng công nghệ trong dạy học, tạo thêm cơ hội để học sinh, đặc biệt tại các địa bàn biển đảo được tiếp cận môi trường học tập hiện đại và tri thức số.

Thời gian tới, Tin học Đại Dương sẽ tiếp tục triển khai và đồng hành cùng nhiều hoạt động hỗ trợ nhà trường, ưu tiên các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Qua đó, doanh nghiệp mong muốn góp phần đưa công nghệ, các giải pháp số đến gần hơn với giáo viên và học sinh, từng bước thu hẹp khoảng cách về điều kiện tiếp cận giáo dục số, đồng thời lan tỏa hiệu quả của chuyển đổi số trong ngành giáo dục.

Anh Nhàn
#Trao tặng phòng học số cho trường học tại Côn Đảo #Ứng dụng công nghệ trong giáo dục mầm non #Chương trình hỗ trợ giáo dục vùng sâu #vùng xa #Ý nghĩa của chuyển đổi số trong ngành giáo dục #Phát triển cơ hội tiếp cận tri thức số cho trẻ em

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe