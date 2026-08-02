Học sinh dậy từ 3 giờ sáng đi thi Chung kết Quốc tế AIMO 2026

TPO - 3 giờ sáng, khi nhiều người vẫn còn chìm trong giấc ngủ, em Đặng Bá Cương (học sinh lớp 7, Trường THCS Lê Quý Đôn, Tuyên Quang) đã thức dậy chuẩn bị hành trình về Hà Nội dự Vòng Chung kết Quốc tế Cuộc thi Đấu trường Toán học châu Á (AIMO) 2026.

Sáng 2/8, hàng nghìn thí sinh đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ chính thức bước vào ngày thi đầu tiên của Vòng Chung kết Quốc tế AIMO tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Năm nay, Việt Nam là nước đăng cai tổ chức cuộc thi.

Theo Ban Tổ chức, 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng thí sinh tham dự đông nhất gồm Brazil, Canada, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Uzbekistan và Việt Nam.

Đối với thí sinh Việt Nam, năm nay rất đặc biệt vì các em được tham dự vòng chung kết Toán học quốc tế ngay tại "sân nhà" Việt Nam. Chính vì thế, dù đường sá xa xôi, học sinh háo hức dậy sớm để bắt đầu hành trình chinh phục đấu trường toán học quốc tế bắt đầu từ lúc trời còn chưa sáng.

Có mặt tại điểm thi từ rất sớm, Đặng Bá Cương vẫn giữ được vẻ hào hứng dù vừa trải qua quãng đường hơn 100 km từ Tuyên Quang xuống Hà Nội.

"Sáng nay em dậy từ 3 giờ để chuẩn bị đi thi nhưng không buồn ngủ. Trước giờ thi, em cảm thấy hồi hộp, lo lắng vì không biết liệu có làm bài tốt không", Cương chia sẻ.

Em Đặng Bá Cương chia sẻ cảm xúc hồi hộp trước giờ thi.

Để chuẩn bị cho vòng chung kết quốc tế, trong suốt kỳ nghỉ hè, nam sinh duy trì lịch học khá đặc biệt. Mỗi tối em học từ khoảng 21 giờ đến 23 giờ để luyện những dạng toán khó để làm quen và nâng dần năng lực, tư duy.

Tại vòng chung kết quốc gia trước đó, nam sinh đã giành huy chương Đồng. Em cho biết, nếu tiếp tục đạt giải quốc tế, bà ngoại hứa sẽ dành phần thưởng 200 nghìn đồng.

Thí sinh dành kỳ nghỉ hè để luyện Toán

Đi cùng đoàn Tuyên Quang về Hà Nội dự thi Chung kết quốc tế AIMO 2026 còn có bốn học sinh của Trường THCS Lê Quý Đôn. Trước ngày thi, các em vẫn tranh thủ làm thêm nhiều bài tập để củng cố kiến thức.

Em Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 6B, Trường THCS Hồng Thái (Tuyên Quang) nói: "Dù đang nghỉ hè nhưng mỗi ngày em vẫn dành từ 1-2 giờ ôn tập, luyện đề dưới sự hướng dẫn của giáo viên trong trường".

Nam sinh nhận xét, đề thi vòng chung kết quốc tế AIMO các năm trước có rất nhiều kiến thức mới và hay. Có những bài khó nhưng nhờ cô giáo chủ nhiệm hướng dẫn nên em dần làm được.

Hiếu được mẹ đồng hành, chăm sóc

Nam sinh từng giành huy chương Đồng tại vòng chung kết quốc gia. Theo Hiếu, điều hấp dẫn nhất của môn Toán là giúp rèn luyện tư duy sáng tạo và có thể vận dụng vào nhiều tình huống trong cuộc sống.

Tham dự thi Đấu trường Toán học Châu Á qua các vòng thi, điều khiến Hiếu háo hức không chỉ là chinh phục huy chương mà còn là cơ hội gặp gỡ bạn bè khắp nơi. Sau lần dự thi trước tại Hà Nội, em đã kết bạn với nhiều học sinh đến từ Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh... và vẫn giữ liên lạc.

"Tối qua em ôn bài đến khoảng 9 giờ 30 rồi mới đi ngủ. Sáng nay, em rất hồi hộp và mong chờ được vào phòng thi", Hiếu chia sẻ.

Nếu đạt thành tích tốt, phần thưởng bố mẹ hứa dành cho em là một chuyến đi công viên nước.

Còn em Đỗ Nam Hưng, học sinh Trường THCS Trần Mai Ninh (Thanh Hóa), cùng gia đình đã chủ động ra Hà Nội từ tối hôm trước để nghỉ ngơi, giữ sức và chuẩn bị tâm lý tốt nhất trước khi bước vào Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026.

Từng giành Huy chương Bạc tại Vòng Chung kết Quốc gia, Hưng đặt mục tiêu tiếp tục chinh phục tấm huy chương Bạc ở đấu trường quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, nam sinh đã dành gần như trọn vẹn kỳ nghỉ hè cho việc ôn luyện.

"Tháng 6 em vẫn dành thời gian đi chơi, nghỉ ngơi. Nhưng sang tháng 7, em tập trung hoàn toàn cho việc học Toán. Có những ngày em luyện đề và học khoảng 5-6 tiếng, chia thành hai buổi sáng và chiều", Hưng chia sẻ.

Hưng dành 5-6 giờ mỗi ngày để học Toán.

Phụ huynh mong con bình tĩnh, thi hết khả năng

Đồng hành cùng con từ Tuyên Quang về Hà Nội dự thi từ sáng sớm, chị Nguyễn Thị Oanh, mẹ của Nguyễn Trung Hiếu, cho biết gia đình không đặt mục tiêu phải giành được huy chương, tránh gây áp lực.

"Bố mẹ chỉ động viên con cố gắng hết sức, nếu đạt thành tích thì đó là niềm vui của cả gia đình và nhà trường. Điều quan trọng nhất là con bình tĩnh, tự tin làm bài", chị nói.

Học sinh Việt Nam quyết tâm làm tốt bài thi

Theo chị Oanh, Hiếu có niềm yêu thích đặc biệt với môn Toán từ nhỏ nên gia đình luôn tạo điều kiện để con theo đuổi đam mê, đồng thời nhắc nhở việc học tập và sinh hoạt điều độ.

Không chỉ là sân chơi để tranh tài, Vòng Chung kết Quốc tế AIMO còn là dịp để học sinh nhiều quốc gia giao lưu, kết bạn và trải nghiệm môi trường học thuật quốc tế.

Với những thí sinh phải thức dậy từ 3-4 giờ sáng, vượt hàng trăm cây số đến Hà Nội và nếu giành được huy chương sẽ là phần thưởng xứng đáng. Nhưng hơn cả thành tích, chuyến đi này còn là dấu mốc đáng nhớ của những học sinh yêu Toán, dám thử sức mình ở một đấu trường quốc tế.