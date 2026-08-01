30% sinh viên ngành khoa học kỹ thuật có cơ hội được nhận học bổng của Chính phủ

TPO - Bộ GD&ĐT vừa công bố Dự thảo Thông tư quy định chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược.

Một trong những nội dung quan trọng của dự thảo là hướng dẫn thực hiện chính sách học bổng theo Nghị định số 179 của Chính phủ thống nhất trên phạm vi cả nước.

Bên cạnh các thí sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế được xét tuyển thẳng, cơ hội đến với tất cả các thí sinh nằm trong tốp 30% thí sinh xuất sắc theo từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc có cơ hội nhận học bổng Chính phủ trước khi nhập học.

Theo dự thảo, việc xác định nhóm không vượt quá 30% thí sinh có điểm cao nhất được thực hiện riêng đối với từng nhóm ngành đào tạo trên phạm vi toàn quốc, trên cơ sở dữ liệu thí sinh trúng tuyển trong đợt xét tuyển chung của năm.

Dự thảo ban hành danh mục các ngành để áp dụng mức học bổng tương ứng.

Về mức điểm và nguyên tắc xác định, điểm xếp hạng của thí sinh được tính bằng điểm môn Toán cộng với điểm của hai môn có kết quả cao nhất trong các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh của kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Điểm từng môn tính theo thang điểm 10, không nhân hệ số, không bao gồm điểm ưu tiên, điểm khuyến khích, điểm cộng và điểm quy đổi từ chứng chỉ hoặc kết quả đánh giá khác.

Theo dự thảo, các cơ sở đào tạo khai thác dữ liệu tuyển sinh, đào tạo và dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ; người học không phải nộp lại hồ sơ hoặc cung cấp lại những thông tin đã có trong hệ thống, trừ trường hợp cần xác minh dữ liệu chưa đầy đủ hoặc có sai lệch.

Việc xét duyệt học bổng được thực hiện theo quy trình nội bộ của cơ sở đào tạo, không làm phát sinh thủ tục hành chính đối với người học. Việc tổ chức xét duyệt, thời hạn hoàn thành việc xét hưởng học bổng, quy trình chi trả, theo dõi và cập nhật kết quả chi trả trên hệ thống thông tin.

Bên cạnh việc quy định nguyên tắc triển khai chính sách, dự thảo thông tư cũng ban hành danh mục các ngành khoa học cơ bản được áp dụng mức học bổng và xác định các ngành thuộc lĩnh vực kỹ thuật then chốt, công nghệ chiến lược để áp dụng mức học bổng tương ứng.

Danh mục này bao gồm nhiều lĩnh vực đang được ưu tiên phát triển như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, công nghệ sinh học, khoa học máy tính, công nghệ thông tin, vật liệu, toán học, vật lý, hóa học…

Đây là căn cứ quan trọng để các cơ sở đào tạo triển khai thống nhất chính sách học bổng theo Nghị định số 179 của Chính phủ, góp phần phát hiện, thu hút, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược; đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn mới.

Danh mục ngành khoa học cơ bản áp dụng mức học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ: