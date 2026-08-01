Chung kết Quốc tế Đấu trường Toán học Châu Á quy tụ khoảng 1.300 thí sinh

TPO - Vòng Chung kết Quốc tế năm nay diễn ra ngày 2/8, tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai, Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội.

Lễ trao giải diễn ra ngày 4/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội).

Cùng 1.300 thí sinh dự thi, cuộc thi năm nay còn có khoảng 1.000 phụ huynh, giáo viên và người đồng hành đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong ngày thi, thí sinh được lưu ý, có mặt đúng thời gian và địa điểm quy định, đồng thời tuân thủ đầy đủ quy chế thi và nội quy của Ban Tổ chức.

Vòng Chung kết Quốc tế AIMO diễn ra ngày mai (2/8).

Theo Ban tổ chức, 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng thí sinh tham dự đông nhất gồm Brazil, Canada, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Uzbekistan và Việt Nam.

Đoàn Việt Nam có gần 300 học sinh đến từ 18 tỉnh, thành phố trên cả nước, là một trong những đoàn đông nhất tại vòng chung kết năm nay.

Trong đó, Thủ đô Hà Nội dẫn đầu với hơn 100 thí sinh, tiếp đến là Thanh Hóa với 20 em, TP Hồ Chí Minh có 15 em và Tuyên Quang 14 em... Còn lại, thí sinh đến từ các địa phương khác.

Năm ngoái, Việt Nam chỉ có 22 học sinh góp mặt tại Vòng Chung kết Quốc tế, trong khi năm nay quy mô đoàn đã tăng lên gần 300 em, gấp hơn 13 lần. Sự gia tăng mạnh về số lượng thí sinh cho thấy sức hút ngày càng lớn của AIMO đối với học sinh Việt Nam.

Đấu trường Toán học Châu Á - AIMO là sân chơi toán học quốc tế dành cho học sinh phổ thông, hướng tới phát triển tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và tạo cơ hội giao lưu học thuật giữa học sinh nhiều quốc gia.

Theo Thể lệ Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) năm học 2025-2026, Báo Tiền Phong là đơn vị tổ chức, phối hợp cùng Đại học Bách khoa Hà Nội; Công ty Cổ phần Tiền Phong là đơn vị thực hiện.

Cuộc thi được triển khai dành cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 12, gồm các vòng thi trong nước và lựa chọn những thí sinh có thành tích cao tham dự Vòng Chung kết Quốc tế.