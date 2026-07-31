Không chỉ học lập trình, nhiều sinh viên FPT Aptech đã tìm thấy hướng đi mới cho sự nghiệp

Con đường đến với nghề lập trình không phải lúc nào cũng bắt đầu từ cùng một điểm xuất phát. Có người vừa tốt nghiệp THPT và muốn sớm theo đuổi nghề phát triển phần mềm. Cũng có người đã đi làm nhiều năm, quyết định chuyển hướng sang một lĩnh vực hoàn toàn mới. Điểm chung của họ là lựa chọn môi trường học tập đề cao thực hành và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Dương Đình Thứ nhận danh hiệu Thủ khoa đầu ra FPT Aptech 2026

Ở tuổi 32, Dương Đình Thứ vẫn quyết định bắt đầu lại với ngành lập trình. Từng trải qua môi trường quân ngũ và đi làm trước khi theo học tại FPT Aptech, anh nhận thấy bản thân có tư duy logic, khả năng tập trung và sự kiên trì - những yếu tố phù hợp với nghề lập trình.

Suốt hành trình học tại FPT Aptech, Đình Thứ lựa chọn vừa đi làm vừa đi học. Lịch trình dày đặc với công việc, bài tập và các kỳ thi khiến không ít lần anh rơi vào trạng thái quá tải, đặc biệt khi deadline công việc trùng với lịch học. Tuy nhiên, chính áp lực ấy lại giúp anh rèn luyện khả năng quản lý thời gian, tính kỷ luật và biết cách áp dụng kiến thức vào thực tế.

"Tôi nghĩ tuổi tác không phải rào cản khi học công nghệ. Quan trọng nhất là tinh thần học hỏi và sự quyết tâm", cựu sinh viên FPT Aptech chia sẻ. Sau hai năm học, anh không chỉ trở nên tự tin hơn với chuyên môn mà còn được vinh danh là Thủ khoa đầu ra (Academy Excellent) FPT Aptech năm 2026.

Dương Đình Thứ trong quá trình học tập, thực hiện dự án tại FPT Aptech

Nếu Đình Thứ đại diện cho những người chuyển hướng nghề nghiệp, thì Trịnh Ngọc Huy lại là hình ảnh của thế hệ lựa chọn theo đuổi lập trình ngay sau khi tốt nghiệp THPT. Với mong muốn sớm theo đuổi nghề phát triển phần mềm, Ngọc Huy tìm đến FPT Aptech bởi chương trình đào tạo tập trung vào thực hành và các dự án gắn với công việc thực tế.

Ngay từ những học kỳ đầu, chàng trai sinh năm 2004 đã được làm quen với quy trình xây dựng phần mềm, thực hiện bài tập dự án và rèn luyện các kỹ năng nghề nghiệp. Theo Ngọc Huy, điều thay đổi lớn nhất sau quá trình học là khả năng tư duy logic và giải quyết vấn đề.

"Khi lập trình, mình phải phân tích yêu cầu, tìm nguyên nhân lỗi và đưa ra giải pháp phù hợp. Kỹ năng đó không chỉ giúp mình học tốt mà còn hỗ trợ rất nhiều khi đi làm", tân khoa FPT Aptech chia sẻ. Sau khi tốt nghiệp, Trịnh Ngọc Huy đã trở thành chuyên viên lập trình phần mềm.

Chương trình học tại FPT Aptech chú trọng thực hành, giúp sinh viên tiếp cận quy trình phát triển phần mềm ngay từ những học kỳ đầu

Hai câu chuyện với hai điểm xuất phát khác nhau cho thấy, hành trình theo đuổi công nghệ không phụ thuộc vào tuổi tác hay xuất phát điểm. Điều quan trọng là lựa chọn được môi trường học tập phù hợp, có cơ hội thực hành thường xuyên và kiên trì với mục tiêu đã đặt ra.

Theo đại diện từ FPT Aptech, chương trình học được xây dựng theo định hướng giúp sinh viên từng bước hình thành năng lực làm việc thông qua bài tập, đồ án và các dự án mô phỏng môi trường doanh nghiệp. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, sinh viên còn được rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy giải quyết vấn đề và khả năng thích nghi với những thay đổi của công nghệ.

Sinh viên FPT Aptech làm việc nhóm, hoàn thiện dự án tại cuộc thi công nghệ Techwiz

Hiện nay, FPT Aptech triển khai chương trình Lập trình viên quốc tế AI đa kỹ năng với lộ trình 2 năm - 4 học kỳ, dành cho người muốn theo đuổi nghề lập trình viên một cách bài bản. Song song với chương trình dài hạn, đơn vị cũng phát triển các khóa học ngắn 100 giờ và 200 giờ, tập trung vào những kỹ năng và công nghệ đang được doanh nghiệp quan tâm, phù hợp với người muốn học bổ sung kiến thức, nâng cao chuyên môn hoặc trải nghiệm ngành trước khi theo học chương trình dài hạn. Thông tin chi tiết về các khóa học ngắn độc giả vui lòng xem tại đây. Hiện FPT Aptech có cơ sở đào tạo tại:

- 13 Phan Tây Nhạc (Trịnh Văn Bô), Phường Xuân Phương, TP Hà Nội

- 8 Tôn Thất Thuyết, Phường Cầu Giấy, TP Hà Nội