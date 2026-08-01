Nghệ An dự chi hơn 80 tỷ miễn phí sách giáo khoa

TPO - Nghệ An dự kiến chi hơn 80 tỷ đồng để mua sắm sách giáo khoa phục vụ năm học 2026-2027, bảo đảm hơn 208.000 học sinh thuộc diện ưu tiên được mượn, sử dụng sách miễn phí trước thềm năm học mới.

Ngày 1/8, Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, vừa hoàn thành việc rà soát nhu cầu sử dụng sách giáo khoa tại hơn 1.000 trường học trên địa bàn để chuẩn bị cho năm học 2026-2027.

Kết quả cho thấy, toàn tỉnh có 208.624/717.236 học sinh thuộc diện ưu tiên được mượn và sử dụng sách giáo khoa miễn phí theo Nghị định số 271/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Đây là năm đầu tiên chính sách miễn phí sách giáo khoa được triển khai trên phạm vi cả nước theo hình thức mượn - trả để tái sử dụng nhiều lần. Theo quy định, các cơ sở giáo dục sẽ ưu tiên tận dụng số sách hiện có, đồng thời điều chuyển sách thông qua hệ thống thư viện giữa các trường trước khi mua sắm mới nhằm tiết kiệm ngân sách, hạn chế lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Hơn 200.000 học sinh Nghệ An sẽ được ưu tiên sử dụng sách giáo khoa miễn phí trong năm học mới.

Tại Nghệ An, năm học 2026-2027 cũng đánh dấu việc toàn bộ các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thống nhất sử dụng một bộ sách giáo khoa cho tất cả các môn học. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức rà soát nhu cầu sách giáo khoa tại các trường tiểu học, THCS, THPT và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên.

Theo thống kê, bậc tiểu học có 96.495/331.082 học sinh thuộc diện ưu tiên; bậc THCS có 81.613/284.565 học sinh; bậc THPT có 26.137/123.524 học sinh và hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT có 4.379/14.065 học sinh.

Các đối tượng được ưu tiên mượn sách giáo khoa miễn phí gồm con thương binh, liệt sĩ; học sinh mồ côi không nơi nương tựa; học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo; học sinh khuyết tật; học sinh thường trú tại vùng đặc biệt khó khăn; học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường nội trú liên cấp và các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn khác theo quy định.

Nghệ An sẽ ưu tiên cho học sinh miền núi mượn, sử dụng sách giáo khoa.

Qua rà soát, số lượng học sinh thuộc diện ưu tiên tập trung chủ yếu tại các địa phương miền núi. Trong đó, xã Quỳ Hợp có hơn 8.900 học sinh, Tam Hợp hơn 8.600 học sinh, Tam Thái hơn 6.100 học sinh, Mường Xén hơn 4.600 học sinh, Nghĩa Thọ hơn 3.200 học sinh, Môn Sơn và Tân An đều có trên 2.800 học sinh, Lượng Minh hơn 2.200 học sinh.

Ở khu vực đồng bằng, nhiều địa phương cũng có số lượng học sinh được hưởng chính sách khá lớn như xã Quỳnh Thắng với hơn 2.300 em, xã Nam Đàn hơn 2.300 em, xã Quỳnh Lưu hơn 1.700 em. Tại khu vực thành phố Vinh cũ, các phường Thành Vinh, Trường Vinh và Vinh Phú đều có từ 1.700 đến hơn 2.400 học sinh thuộc diện ưu tiên.

Theo Sở GD&ĐT Nghệ An, hiện các trường học trên địa bàn còn lưu giữ 8.768 bộ sách giáo khoa được mua từ những năm học trước, song chỉ có 5.047 bộ đủ điều kiện tiếp tục sử dụng. Để đáp ứng nhu cầu thực tế, tỉnh dự kiến cần hơn 80 tỷ đồng để mua sắm bổ sung sách giáo khoa mới.

Đoàn viên thanh niên phân loại sách giáo khoa tặng học sinh vùng lũ.

Nhằm bảo đảm nguồn cung, Sở GD&ĐT đã giao 3 đơn vị tham gia cung ứng sách giáo khoa gồm Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học Nghệ An, Công ty CP Đầu tư và Phát triển miền Trung và một nhà sách tư nhân.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, Sở đang đôn đốc các đơn vị cung ứng và có văn bản đề nghị Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ưu tiên in, phân phối sách cho Nghệ An. Mục tiêu là hoàn thành việc cấp phát trước ngày 20/8 để tất cả học sinh có đầy đủ sách giáo khoa khi bước vào năm học mới.