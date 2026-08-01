Hủy kết quả thi của con Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực trong vụ gian lận thi tốt nghiệp THPT

TPO - Liên quan vụ tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị), cơ quan chức năng đã hủy kết quả thi của 5 thí sinh, trong đó có thí sinh là con trai Hiệu trưởng nhà trường. Một trường hợp khác đang được xin ý kiến Bộ GD&ĐT để xử lý.

Ngày 1/8, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã có phương án xử lý đối với các thí sinh liên quan vụ gian lận tại điểm thi Trường THPT Lê Trực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo đó, có 5 thí sinh bị hủy kết quả thi, trong số này có N.M.K., con trai ông Nguyễn Minh Đức, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực. Ngoài ra, còn 1 trường hợp khác đang được xin ý kiến Bộ Giáo dục và Đào tạo trước khi đưa ra quyết định xử lý.

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, thí sinh N.M.K. dự thi tại phòng thi số 61 của điểm thi Trường THPT Lê Trực. Kết quả thi của thí sinh này gồm: Toán 9,5 điểm; Ngữ văn 8,25 điểm; Vật lý 7,75 điểm và Hóa học 8,5 điểm.

Ngôi trường nơi xảy ra sự việc.

Quá trình điều tra xác định, N.M.K. được giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi hỗ trợ trong một môn thi. Đây là căn cứ để cơ quan chức năng đề nghị hủy kết quả kỳ thi của thí sinh này.

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở GD&ĐT Quảng Trị xác nhận có 5 trường hợp bị hủy kết quả thi liên quan vụ việc, trong đó có con trai Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực. Trước đó, mạng xã hội lan truyền nội dung tố cáo tiêu cực tại điểm thi Trường THPT Lê Trực, phản ánh một số cán bộ coi thi và thành viên hội đồng thi đã hướng dẫn, chỉ bài cho thí sinh trong quá trình làm bài.

Trong số các thông tin được lan truyền có nội dung cho rằng con trai Hiệu trưởng nhà trường được giám thị hỗ trợ. Khi vụ việc mới xảy ra, ông Nguyễn Minh Đức cho biết do có con dự thi nên ông không tham gia bất kỳ nhiệm vụ nào tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và phủ nhận thông tin con mình được giám thị hỗ trợ làm bài.

Sau quá trình điều tra, Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Quảng Trị xác định 2 giáo viên làm nhiệm vụ tại điểm thi và 9 thí sinh có liên quan trực tiếp đến hành vi gian lận, tiêu cực. Ngày 17/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT Lê Trực.

Điểm thi Trường THPT Lê Trực trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Hai bị can bị khởi tố gồm Trần Đức Lực (SN 1979), giáo viên Trường THPT Lê Trực, Tổ trưởng chuyên môn Toán, Phó Trưởng điểm thi và Đoàn Thị Thanh Bình (SN 1978), giáo viên Trường THPT Lê Trực, Tổ trưởng chuyên môn Ngữ văn, Thư ký điểm thi. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục hoàn tất việc xử lý các cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật và quy chế thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.