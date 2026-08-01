Tây Ninh sẽ giảm gần một nửa cơ sở giáo dục công lập

TPO - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh dự kiến sắp xếp lại hệ thống giáo dục công lập trong tháng 8, giảm 443/969 đơn vị, tương đương hơn 45% đầu mối, hoàn thành trước ngày 25/8.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh vừa ban hành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn, dự kiến triển khai trong tháng 8/2026.

Hiện toàn tỉnh có 969 cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp, toàn tỉnh giảm 443 đơn vị, tương đương 45,72%, còn 526 cơ sở.

Trường THPT Trần Đại Nghĩa sáp nhập với trường THPT tỉnh Tây Ninh lấy tên trường THPT Tây Ninh.

Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, số đầu mối sẽ giảm từ 80 xuống còn 69, giảm 11 đơn vị, gồm 3 trường THPT, 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX), 1 trung tâm ngoại ngữ - tin học, 1 trường chuyên biệt và 1 trường trung cấp.

Theo phương án, 8 trung tâm GDNN-GDTX được sắp xếp còn 3 đơn vị. Gồm sáp nhập Trung tâm GDTX tỉnh Tây Ninh và Trung tâm GDNN - GDTX khu vực 1 và đổi tên thành Trung tâm GDNN-GDTX khu vực Tân Ninh. Sáp nhập 3 Trung tâm GDNN-GDTX khu vực 2, 3 và 4 thành Trung tâm GDNN-GDTX khu vực Tân Châu. Sáp nhập 3 trung tâm GDNN-GDTX khu vực 5, 6 và 7 thành trung tâm GDNN-GDTX khu vực Trảng Bàng.

Trường Khuyết tật tỉnh Tây Ninh và Trung tâm Nuôi dạy trẻ Khiếm thị Tây Ninh được sáp nhập thành Trường Giáo dục đặc biệt Tây Ninh.

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Long An sẽ giải thể, chức năng được chuyển về Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Kỹ thuật tổng hợp, đồng thời đổi tên thành Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Tây Ninh.

Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Tây Ninh sẽ sáp nhập vào Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh, đổi tên thành Trường Cao đẳng Tây Ninh.

Ba trường THPT cũng được hợp nhất, gồm THPT Tây Ninh với THPT Trần Đại Nghĩa; THPT Thiên Hộ Dương với THPT Kiến Tường; THPT Cần Đước với THPT Chu Văn An. Sau sáp nhập, các trường giữ tên THPT Tây Ninh, THPT Thiên Hộ Dương và THPT Cần Đước.

Ở cấp xã, việc sắp xếp được thực hiện trong phạm vi từng địa phương, ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, giao thông và quy mô dân cư.

Sau sắp xếp, số trường mầm non giảm 159, tiểu học giảm 190, THCS giảm 104; riêng mô hình trường liên cấp tiểu học - THCS tăng thêm 21 trường.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp toàn bộ hệ thống giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 25/8/2026.