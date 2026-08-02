Sáng nay, 1.300 thí sinh đấu Chung kết Quốc tế Toán học châu Á

TPO - Đúng 10h30 phút sáng nay (2/8), thí sinh từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ bắt đầu dự Vòng Chung kết Quốc tế Cuộc thi Đấu trường Toán học Châu Á – AIMO tại Trường Ngôi Sao Hoàng Mai, Khu đô thị Kim Văn – Kim Lũ (Hà Nội).

Năm nay, Việt Nam đăng cai tổ chức Vòng Chung kết Quốc tế AIMO. Theo Ban Tổ chức, 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có số lượng thí sinh tham dự đông nhất cuộc thi gồm Brazil, Canada, Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Uzbekistan và Việt Nam.

Thời gian làm bài thi của thí sinh từ 10h30 đến 12h30. Thí sinh đã được thông báo có mặt trước giờ thi ít nhất 45 phút để hoàn tất thủ tục, kiểm tra thông tin cá nhân và ổn định tại phòng thi.

Các phòng thi được bố trí tại tòa S và tòa N của Trường Ngôi Sao Hoàng Mai. Thí sinh kiểm tra số báo danh, phòng thi và sơ đồ di chuyển trước giờ thi.

Đề thi ở Vòng Chung kết Quốc tế AIMO gồm 30 câu hỏi với tổng điểm tối đa 150, được chia thành ba phần theo mức độ khó tăng dần.

Trong đó, phần A có 12 câu, mỗi câu 3 điểm, tổng cộng 36 điểm.

Phần B gồm 10 câu, mỗi câu 5 điểm, tối đa 50 điểm.

Phần C gồm 8 câu, mỗi câu 8 điểm, tổng cộng 64 điểm.

Với cấu trúc này, Ban Tổ chức khuyến cáo thí sinh cần phân bổ thời gian hợp lý để tối ưu kết quả làm bài.

Trước giờ vào phòng thi, mỗi thí sinh mang theo Phiếu dự thi có dấu đỏ của Ban Tổ chức cùng căn cước công dân hoặc giấy khai sinh để đối chiếu khi cần thiết. Ngoài ra, cần chuẩn bị đầy đủ bút viết, bút chì, tẩy, thước kẻ và nước uống cá nhân.

Ban Tổ chức cũng nhấn mạnh, thí sinh không được mang vào phòng thi điện thoại di động, đồng hồ thông minh, máy tính điện tử hoặc bất kỳ tài liệu tham khảo nào. Phụ huynh và học sinh nên kiểm tra kỹ ba lô trước khi vào khu vực thi nhằm tránh vi phạm quy chế, ảnh hưởng đến quyền lợi dự thi.

Thí sinh không được mang vào phòng thi điện thoại di động, đồng hồ thông minh, máy tính điện tử hoặc bất kỳ tài liệu tham khảo nào

Lượng thí sinh và phụ huynh tập trung đông trong cùng khung giờ, các gia đình đã được lưu ý chủ động di chuyển sớm để hạn chế nguy cơ ùn tắc giao thông quanh điểm thi.

Trong trường hợp phát sinh vướng mắc về giấy tờ hoặc thủ tục, Ban Tổ chức sẽ bố trí khu vực hỗ trợ trực tiếp tại điểm thi để hướng dẫn và giải quyết kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh dự thi.

Sau khi kết thúc kỳ thi, lễ trao giải Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 dự kiến diễn ra vào ngày 4/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội). Ban Tổ chức đề nghị thí sinh và phụ huynh thường xuyên cập nhật thông tin trên các kênh chính thức để theo dõi lịch trình và những thông báo mới nhất.

Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 quy tụ những học sinh đạt từ Huy chương Đồng trở lên tại vòng chung kết quốc gia. Đây là cơ hội để các em thử sức với các bài toán tư duy, đồng thời giao lưu, học hỏi cùng học sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, riêng đoàn Việt Nam có gần 300 học sinh đến từ 18 tỉnh, thành phố trên cả nước, là một trong những đoàn đông nhất tại vòng chung kết năm nay.

Trong đó, Thủ đô Hà Nội dẫn đầu với hơn 100 thí sinh, tiếp đến là Thanh Hóa với 20 em, TP Hồ Chí Minh có 15 em và Tuyên Quang 14 em...