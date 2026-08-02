Chỉnh trang 131 vòm cầu đá tại phố cổ Hà Nội

TPO - Phường Hoàn Kiếm đang thực hiện các bước lập đồ án chỉnh trang tái thiết không gian đô thị đối với hệ thống 131 vòm cầu đá tại phố Phùng Hưng, hướng tới các không gian riêng biệt với từng chủ đề khác nhau.

Ngày 2/8, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, phường đang triển khai các bước chuẩn bị để lập Đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 đối với khu vực Vòm cầu - phố Phùng Hưng. Đồ án hướng tới chỉnh trang, tái thiết không gian đô thị, bảo tồn giá trị di sản và phát huy không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ đặc trưng của khu vực.

Phạm vi lập đồ án có diện tích khoảng 10ha, diện tích khu đất khoảng 8,77ha, tổng chiều dài các tuyến khoảng 1,716km. Đây là khu vực có vị trí đặc biệt, nằm giữa phố cổ và khu phố Pháp, với hệ thống 131 vòm cầu đá được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, tạo nên dấu ấn kiến trúc và lịch sử riêng của Hà Nội.

Vòm cầu đá trên phố Phùng Hưng hiện nay. Ảnh: UBND Hoàn Kiếm

Báo cáo đồ án nhận định: Công trình không chỉ phục vụ tuyến đường sắt mà còn tạo nên dấu ấn kiến trúc, lịch sử riêng của Hà Nội. Việc lập đồ án nhằm cụ thể hóa các quy hoạch đã được phê duyệt, làm cơ sở quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo và chỉnh trang đô thị hai bên phố Phùng Hưng.

Đồ án cũng phục vụ công tác rà soát, giải tỏa các công trình và hộ dân lấn chiếm phạm vi bảo đảm an toàn đường sắt, khu vực 131 vòm cầu; từng bước tái thiết không gian theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa, lịch sử của khu vực nội đô.

Trong tổng số 131 vòm cầu Phùng Hưng, hiện có 6 vòm được sử dụng phục vụ giao thông; 97 vòm xây bịt bằng hai lớp tường; 21 vòm xây bịt bằng bốn lớp tường và 7 vòm còn giữ nguyên trạng tại khu vực ga Long Biên.

Phối cảnh không gian vòm cầu đá tại góc đường Phùng Hưng - Lê Văn Linh. Ảnh: UBND Hoàn Kiếm

Đối với các công trình có giá trị kiến trúc đặc biệt, đồ án đặt ra nguyên tắc khôi phục tối đa kiến trúc gốc. Màu sắc, vật liệu hoàn thiện, mái che, biển hiệu và các thiết bị đô thị trong khu vực sẽ được nghiên cứu, sắp xếp thống nhất.

Bên cạnh việc chỉnh trang không gian kiến trúc, đồ án đề xuất khai thác 131 vòm cầu theo từng chủ đề. Trong đó, khu vực từ Cửa Đông đến Lê Văn Linh được định hướng phát triển không gian thủ công mỹ nghệ; đoạn từ Lê Văn Linh đến Hàng Cót hình thành không gian văn hóa, nghệ thuật cộng đồng; khu vực Hàng Cót - Hàng Giấy phát triển không gian ẩm thực; đoạn Gầm Cầu - Nguyễn Thiếp là khu chợ bazaar; khu vực từ Nguyễn Thiếp đến ga Long Biên được định hướng trở thành công viên công cộng kết hợp bảo tồn ga Long Biên.