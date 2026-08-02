Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chỉnh trang 131 vòm cầu đá tại phố cổ Hà Nội

Hiểu Minh

TPO - Phường Hoàn Kiếm đang thực hiện các bước lập đồ án chỉnh trang tái thiết không gian đô thị đối với hệ thống 131 vòm cầu đá tại phố Phùng Hưng, hướng tới các không gian riêng biệt với từng chủ đề khác nhau.

Ngày 2/8, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, phường đang triển khai các bước chuẩn bị để lập Đồ án thiết kế đô thị riêng tỷ lệ 1/500 đối với khu vực Vòm cầu - phố Phùng Hưng. Đồ án hướng tới chỉnh trang, tái thiết không gian đô thị, bảo tồn giá trị di sản và phát huy không gian văn hóa, thương mại, dịch vụ đặc trưng của khu vực.

Phạm vi lập đồ án có diện tích khoảng 10ha, diện tích khu đất khoảng 8,77ha, tổng chiều dài các tuyến khoảng 1,716km. Đây là khu vực có vị trí đặc biệt, nằm giữa phố cổ và khu phố Pháp, với hệ thống 131 vòm cầu đá được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, tạo nên dấu ấn kiến trúc và lịch sử riêng của Hà Nội.

anh-man-hinh-2026-08-02-luc-080119.jpg
Vòm cầu đá trên phố Phùng Hưng hiện nay. Ảnh: UBND Hoàn Kiếm

Báo cáo đồ án nhận định: Công trình không chỉ phục vụ tuyến đường sắt mà còn tạo nên dấu ấn kiến trúc, lịch sử riêng của Hà Nội. Việc lập đồ án nhằm cụ thể hóa các quy hoạch đã được phê duyệt, làm cơ sở quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, cải tạo và chỉnh trang đô thị hai bên phố Phùng Hưng.

Đồ án cũng phục vụ công tác rà soát, giải tỏa các công trình và hộ dân lấn chiếm phạm vi bảo đảm an toàn đường sắt, khu vực 131 vòm cầu; từng bước tái thiết không gian theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa, lịch sử của khu vực nội đô.

Trong tổng số 131 vòm cầu Phùng Hưng, hiện có 6 vòm được sử dụng phục vụ giao thông; 97 vòm xây bịt bằng hai lớp tường; 21 vòm xây bịt bằng bốn lớp tường và 7 vòm còn giữ nguyên trạng tại khu vực ga Long Biên.

anh-man-hinh-2026-08-02-luc-080221.jpg
Phối cảnh không gian vòm cầu đá tại góc đường Phùng Hưng - Lê Văn Linh. Ảnh: UBND Hoàn Kiếm

Đối với các công trình có giá trị kiến trúc đặc biệt, đồ án đặt ra nguyên tắc khôi phục tối đa kiến trúc gốc. Màu sắc, vật liệu hoàn thiện, mái che, biển hiệu và các thiết bị đô thị trong khu vực sẽ được nghiên cứu, sắp xếp thống nhất.

Bên cạnh việc chỉnh trang không gian kiến trúc, đồ án đề xuất khai thác 131 vòm cầu theo từng chủ đề. Trong đó, khu vực từ Cửa Đông đến Lê Văn Linh được định hướng phát triển không gian thủ công mỹ nghệ; đoạn từ Lê Văn Linh đến Hàng Cót hình thành không gian văn hóa, nghệ thuật cộng đồng; khu vực Hàng Cót - Hàng Giấy phát triển không gian ẩm thực; đoạn Gầm Cầu - Nguyễn Thiếp là khu chợ bazaar; khu vực từ Nguyễn Thiếp đến ga Long Biên được định hướng trở thành công viên công cộng kết hợp bảo tồn ga Long Biên.

Hiểu Minh
#chỉnh trang không gian khu phố cổ Hà Nội #bảo tồn giá trị di sản kiến trúc #phát triển không gian văn hóa cộng đồng #quy hoạch hệ thống vòm cầu đá #tái thiết khu vực phố Phùng Hưng #phố bích họa Phùng Hưng #Phường Hoàn Kiếm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe