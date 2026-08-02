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Đề xuất 189 trường hợp tái định cư tại Thư Lâm phục vụ dự án Nhà hát Ngọc trai và Công viên chuyên đề

Trần Hoàng

TPO - UBND phường Tây Hồ đề xuất UBND Thành phố Hà Nội xem xét chấp thuận bố trí tái định cư bằng đất tại xã Thư Lâm cho 189 trường hợp phục vụ Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề trên địa bàn.

Chiều 1/8, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ Dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai; Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề trên địa bàn phường Tây Hồ.

Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề có tổng diện tích khoảng 212.730m², gồm 21.489m² đất di tích được giữ nguyên, 1.071m² đất ở, 72.217m² đất nông nghiệp và 117.953m² đất do UBND phường Tây Hồ quản lý.

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Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng kiểm tra tiến độ Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề trên địa bàn phường Tây Hồ.

Giai đoạn 1, cụm công trình Nhà hát Ngọc Trai (93.339m²) và bãi đỗ xe (4.016m²), có 131 trường hợp phải giải phóng mặt bằng. Đến nay, phường đã hoàn thành thu hồi khoảng 8,1ha và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Giai đoạn 2, dự án có 260 trường hợp phải thu hồi đất, gồm 252 hộ gia đình và 8 trường hợp đất công. Đến nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành điều tra toàn bộ 260 trường hợp, phê duyệt 19 phương án, thu hồi đất của 13 trường hợp. Các trường hợp còn lại đang được xác nhận nguồn gốc đất, công khai và phê duyệt phương án trong tháng 8/2026, dự kiến hoàn thành thu hồi đất trong tháng 9/2026.

UBND phường Tây Hồ đề xuất UBND Thành phố Hà Nội xem xét vận dụng quy định tại khoản 2 Điều 19 Quyết định số 40/2026/QĐ-UBND để hỗ trợ đối với các công trình xây dựng trên đất hình thành trước ngày 1/7/2014. Đồng thời, đề nghị Thành phố chấp thuận bố trí tái định cư bằng đất tại xã Thư Lâm cho 189 trường hợp.

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Dự án Nhà hát Ngọc Trai trên địa bàn phường Tây Hồ

Trong khi đó, dự án xây dựng tuyến đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ trong tháng 9/2026.

Đến nay, dự án cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa hạt thô, đang hoàn thiện nền đường tại một số đoạn. Theo kế hoạch, toàn tuyến được chỉnh trang trong tháng 8 và hoàn thiện cây xanh, cảnh quan trong tháng 9, hướng tới chào mừng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đánh giá, đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng của Dự án Nhà hát Ngọc Trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề, tuyến đường Đặng Thai Mai - giai đoạn I đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đây là tiền đề quan trọng để hình thành không gian văn hóa, nghệ thuật, cảnh quan mới của khu vực hồ Tây, góp phần nâng cao diện mạo đô thị và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu UBND phường Tây Hồ tiếp tục rà soát toàn bộ các trường hợp còn lại, đẩy nhanh việc xác nhận nguồn gốc đất, công khai và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của pháp luật. Quá trình thực hiện phải tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận của người dân, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng chính sách và hài hòa lợi ích giữa nhà nước và người dân.

Trần Hoàng
#quy hoạch tái định cư khu vực Thư Lâm #tiến độ dự án Nhà hát Ngọc Trai #giải phóng mặt bằng dự án Tây Hồ #quy định hỗ trợ tái định cư đất cũ #phát triển không gian văn hóa hồ Tây

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