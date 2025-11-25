Hà Nội: Đại công trường Nhà hát Ngọc Trai gấp rút thi công

TPO - Sau một tháng kể từ ngày khởi công, đại công trường nhà hát Opera Hà Nội (Nhà hát Ngọc Trai) tại bán đảo Quảng An đã hiện lên với những hình ảnh đầu tiên.