Hà Nội: Đại công trường Nhà hát Ngọc Trai gấp rút thi công

TPO - Sau một tháng kể từ ngày khởi công, đại công trường nhà hát Opera Hà Nội (Nhà hát Ngọc Trai) tại bán đảo Quảng An đã hiện lên với những hình ảnh đầu tiên.
Kết cấu cốt thép của móng đang trong những bước hoàn thiện.
Cùng với phần xây dựng chính, các ao hồ lân cận như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thủy Sứ… sẽ được cải tạo, làm sạch, trồng bổ sung sen Tây Hồ nhằm đồng bộ cảnh quan với công viên nghệ thuật tương lai.
Khi hoàn thành, nhà hát sẽ là công trình hiện đại, đa năng, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện văn hóa – chính trị lớn, góp phần tạo dựng diện mạo mới cho không gian văn hóa của Thủ đô.