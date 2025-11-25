Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Đại công trường Nhà hát Ngọc Trai gấp rút thi công

Phùng Linh

TPO - Sau một tháng kể từ ngày khởi công, đại công trường nhà hát Opera Hà Nội (Nhà hát Ngọc Trai) tại bán đảo Quảng An đã hiện lên với những hình ảnh đầu tiên.

tp-opera-14.jpg
Đầu tháng 10, UBND TP Hà Nội tổ chức lễ khởi công dự án Nhà hát Ngọc Trai và công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề tại khu vực hồ Đầm Trị, phường Tây Hồ.
tp-opera-11.jpg
Đây là tổ hợp văn hóa – nghệ thuật có tổng mức đầu tư hơn 12.756 tỷ đồng, quy mô khoảng 191.000 m², nằm ở vị trí trung tâm của bán đảo Quảng An với ba mặt giáp hồ Tây.
nha-hat.jpg
Công trình được định hướng là không gian tổ chức các sự kiện văn hóa, chính trị trọng điểm của Thủ đô. Thiết kế mái vòm lấy cảm hứng từ những gợn sóng trên mặt nước hồ Tây, sử dụng kết cấu siêu mỏng – siêu chịu lực và phủ vật liệu tạo hiệu ứng xà cừ, phản chiếu sắc nước thay đổi theo ánh sáng từng thời điểm trong ngày - Ảnh: CĐT.
tp-opera-19.jpg
Sau một tháng thi công, toàn bộ khu vực hồ Đầm Trị đã được san lấp để phục vụ xây dựng giai đoạn 1 của dự án. Hiện tại, các hạng mục đầu tiên của giai đoạn 1 đang từng bước thành hình. Công nhân và thiết bị cơ giới đang tập trung thi công phần móng và tầng hầm.
Kết cấu cốt thép của móng đang trong những bước hoàn thiện.

tp-opera-15.jpg
tp-opera-03.jpg
Khu đất có phía Đông và Đông Nam tiếp giáp phố Đặng Thai Mai, phía Tây nhìn ra hồ Tây, phía Tây Bắc giáp khu dân cư và phía Bắc là tuyến đường quy hoạch nối Đặng Thai Mai với Quảng Bá.
Cùng với phần xây dựng chính, các ao hồ lân cận như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thủy Sứ… sẽ được cải tạo, làm sạch, trồng bổ sung sen Tây Hồ nhằm đồng bộ cảnh quan với công viên nghệ thuật tương lai.

tp-opera-04.jpg
Dự án được triển khai trong hai giai đoạn, từ Quý I/2025 đến Quý III/2029. Giai đoạn 1 tập trung xây dựng nhà hát Ngọc Trai; giai đoạn 2 sẽ phát triển công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề bao quanh.
tp-opera-01.jpg
Từ hướng đường Thuỵ Khuê, công trường Nhà hát Ngọc Trai hiện lên giữa không gian rộng mở của hồ Tây – vị trí được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc mới của Hà Nội.
Khi hoàn thành, nhà hát sẽ là công trình hiện đại, đa năng, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện văn hóa – chính trị lớn, góp phần tạo dựng diện mạo mới cho không gian văn hóa của Thủ đô.

Phùng Linh
