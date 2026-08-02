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Mưa lũ cuốn trôi 3 trẻ em ở Sơn La, 2 cháu tử vong, 1 cháu mất tích

Viết Hà

TPO - Sáng 2/8, chính quyền xã Gia Phù (tỉnh Sơn La) cho biết, trận mưa lớn xảy ra trên địa bàn vào tối 1/8 đã cuốn trôi 3 trẻ em. Đến đêm cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, trong khi 1 cháu vẫn đang mất tích, công tác tìm kiếm đang được khẩn trương triển khai.

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Lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể 1 cháu bé cách vị trí phát hiện xe hơn 1 km.

Theo UBND xã Gia Phù, khoảng 19 giờ ngày 1/8, người dân phát hiện một xe máy bị mắc kẹt tại khu vực lan can ven đường.

Sau đó, gia đình phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm và xác định có 3 trẻ em mất tích.

Các nạn nhân gồm cháu T.T.L (SN 2012), cháu T.T.N (SN 2021) và cháu T.T.T (SN 2023), đều trú tại bản Chèo Bau, xã Gia Phù.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân tử vong, 1 nạn nhân vẫn đang mất tích.

Ngay trong đêm 1/8, đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân và yêu cầu địa phương tập trung khắc phục hậu quả.

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Chiếc xe máy của gia đình nạn nhân mắc tại khu vực bản Chèo Bau.

Theo bà Ninh Thị Tâm Bình, Chủ tịch UBND xã Gia Phù, hiện UBND xã cùng các cơ quan chức năng đang thực hiện các thủ tục bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự theo phong tục địa phương.

Đồng thời, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.

Viết Hà
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