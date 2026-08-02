Lần đầu đưa AI vào Trại huấn luyện Trần Quốc Toản ở Bắc Ninh

Tối 1/8, Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh khai mạc Trại huấn luyện Trần Quốc Toản năm 2026. Điểm nhấn của kỳ trại năm nay là lần đầu đưa trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số vào chương trình huấn luyện dành cho cán bộ phụ trách thiếu nhi.

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và Tỉnh Đoàn Bắc Ninh dự chương trình.

Trại huấn luyện có sự tham dự của đồng chí Trần Văn Đăng - Đại biểu Quốc hội khóa XVI, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh; đồng chí Trần Quang Đạo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; cùng 160 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi đến từ các đơn vị trong toàn tỉnh.

Không khí lễ khai mạc diễn ra sôi nổi với các nghi thức truyền thống của công tác Đội, tạo nên tinh thần đoàn kết, quyết tâm và khởi đầu cho chuỗi hoạt động huấn luyện kéo dài trong 5 ngày. Trại huấn luyện tổ chức ở tại Khu du lịch sinh thái hồ Bầu Tiên (phường Phượng Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, Trại huấn luyện Trần Quốc Toản năm 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi là kỳ trại đầu tiên được tổ chức sau khi Bắc Ninh hợp nhất, đánh dấu bước phát triển mới trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh.

Theo đồng chí Hà Thái Sơn, đây không chỉ là dịp để đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách thiếu nhi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm mà còn là cơ hội để xây dựng mạng lưới kết nối, tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đội trong toàn tỉnh.

Đặc biệt, bắt nhịp với xu thế chuyển đổi số, ban tổ chức lần đầu tiên đưa chuyên đề ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong công tác Đoàn, Đội vào chương trình huấn luyện. Đây được xem là điểm mới nổi bật, giúp đội ngũ cán bộ phụ trách thiếu nhi tiếp cận các công cụ hiện đại, đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động, nâng cao hiệu quả giáo dục và quản lý thiếu nhi trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ.

Việc bổ sung nội dung AI không chỉ thể hiện tinh thần đổi mới của tổ chức Đoàn, Đội mà còn góp phần trang bị kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Đội năng động, sáng tạo, thích ứng với sự phát triển của công nghệ.

Các học viên tham gia trại huấn luyện.

Trại huấn luyện Trần Quốc Toản tỉnh Bắc Ninh năm 2026 diễn ra từ ngày 1 đến ngày 5/8 với nhiều nội dung học tập, thực hành và trải nghiệm phong phú. Các học viên sẽ được tham gia các chuyên đề về nghiệp vụ công tác Đội, kỹ năng tổ chức sinh hoạt tập thể, kỹ năng dã ngoại, kỹ năng quản trò, nghi thức Đội, phương pháp giáo dục thiếu nhi, kỹ năng làm việc nhóm và nhiều hoạt động thực tế.

Bên cạnh đó, các báo cáo viên, giảng viên giàu kinh nghiệm đến từ Hội đồng Huấn luyện Trung ương và Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam sẽ trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ những phương pháp mới nhằm nâng cao chất lượng công tác Đội trong trường học và tại địa bàn dân cư.

Thông qua các hoạt động huấn luyện, ban tổ chức kỳ vọng mỗi học viên sẽ tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo đến cơ sở, góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi ngày càng chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong tình hình mới.

Việc tổ chức Trại huấn luyện Trần Quốc Toản ngay sau khi hợp nhất tỉnh không chỉ góp phần thống nhất chuyên môn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách Đội mà còn tạo diễn đàn để những người làm công tác thiếu nhi trên địa bàn Bắc Ninh tăng cường gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm, cùng xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả.

Với điểm nhấn là ứng dụng AI, chuyển đổi số cùng chương trình huấn luyện bài bản, Trại huấn luyện Trần Quốc Toản tỉnh Bắc Ninh năm 2026 được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển tích cực trong công tác Đội, góp phần xây dựng thế hệ cán bộ phụ trách thiếu nhi có bản lĩnh, kỹ năng và tư duy đổi mới, đáp ứng yêu cầu giáo dục thế hệ măng non trong thời kỳ chuyển đổi số.