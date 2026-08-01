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Vụ bé gái bị người lạ vào nhà bế đi: Công an công bố nhận dạng, truy tìm đối tượng

Huỳnh Thủy

TPO - Sau vụ người đàn ông lạ lẻn vào nhà ôm bé gái 10 tuổi rồi bỏ chạy, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk đã công bố đặc điểm nhận dạng đối tượng, đề nghị người dân phối hợp truy tìm.

Ngày 1/8, Công an phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk phát đi thông báo truy tìm đối tượng liên quan vụ người đàn ông lạ lẻn vào nhà ôm bé gái 10 tuổi xảy ra trên địa bàn, đồng thời công bố đặc điểm nhận dạng để người dân phối hợp cung cấp thông tin.

Theo thông báo, khoảng 14h50 ngày 30/7, một người đàn ông lạ mặt đi vào nhà dân tại tổ dân phố Cao Thắng, tiếp cận bé gái sinh năm 2016, hỏi trong nhà có ai không rồi ôm, kéo cháu đi một đoạn.

Khi cháu bé tri hô gọi người thân, đối tượng bỏ chạy vào rẫy cà phê theo hướng xã Ea Ktur, Dray Bhăng hoặc buôn Tơng Ju.

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Hình ảnh đối tượng lẻn vào nhà bế, kéo bé gái được camera ghi lại.

Theo Công an phường Ea Kao, đối tượng khoảng 40-45 tuổi, dáng người gầy; mặc áo dài tay màu xanh nhạt, quần đùi; đội mũ lưỡi trai màu đen, đeo khẩu trang, đi chân đất và đeo túi màu đen bên hông.

Đối tượng có hình xăm trên một cánh tay từ cổ tay đến khuỷu tay, mang theo một chai giống chai xịt côn trùng và một con dao. Qua thông tin ban đầu, người này được cho là sử dụng xe mô tô Honda Dream cũ.

Công an phường Ea Kao đề nghị người dân nếu phát hiện người có đặc điểm nêu trên hoặc có thông tin liên quan thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra, truy tìm đối tượng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, quản lý chặt trẻ em; không đăng tải, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng; không bao che, chứa chấp hoặc không tố giác đối tượng khi phát hiện. Mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định của pháp luật.

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Ông Mai Anh Vũ (bố của bé gái) chỉ vị trí xảy ra vụ người đàn ông lạ lẻn vào nhà ôm con gái rồi bỏ chạy.

Như Tiền Phong đưa tin, khoảng 14h50 ngày 30/7, khi bé gái 10 tuổi đang ở nhà tại tổ dân phố Cao Thắng, phường Ea Kao, bất ngờ có một người đàn ông lạ đã lẻn vào nhà và ôm bế cháu bé rồi kéo đi.

Phát hiện sự việc, bé gái liên tục giãy giụa, kêu cứu khiến đối tượng hoảng sợ, buông nạn nhân và bỏ chạy khỏi hiện trường. Toàn bộ diễn biến được camera an ninh của gia đình ghi lại. Vụ việc đang được Công an phường Ea Kao tiếp tục điều tra, làm rõ.

Huỳnh Thủy
#Công an #Đắk Lắk #người đàn ông #bé gái #truy tìm #đặc điểm nhận dạng

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