Hà Nội lý giải nguyên nhân khu vực Long Biên ngập cục bộ

TPO - Trận mưa lớn diện rộng trút xuống Hà Nội chiều tối 31/7 với cường độ vượt 115mm trong thời gian ngắn đã gây quá tải hệ thống thoát nước hiện có, dẫn đến tình trạng úng ngập cục bộ tại khu vực nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung và đường Nguyễn Gia Bồng.

Thông tin đến báo chí ngày 1/8, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, trong khoảng thời gian từ 17h30 đến 19h00 ngày 31/7, trên địa bàn thành phố xuất hiện mưa lớn diện rộng. Đáng chú ý, riêng tại khu vực phường Long Biên, lượng mưa đo được đạt mức trên 115mm.

Trận mưa lớn chiều 31/7 với cường độ vượt 115mm gây quá tải hệ thống thoát nước, dẫn đến ngập cục bộ tại nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung (đoạn đối diện AEON Mall Long Biên).

Mưa lớn xuất hiện dồn dập trong thời gian ngắn đã vượt quá khả năng tiêu thoát của hệ thống hạ tầng hiện có. Hệ quả là khu vực phía Bắc Hà Nội xuất hiện 2 điểm ngập cục bộ tại đường Nguyễn Gia Bồng và nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung (đoạn đối diện AEON Mall Long Biên, thuộc địa bàn phường Long Biên). Việc nước ngập đọng tại các vị trí có mật độ phương tiện tham gia giao thông rất cao vào đúng khung giờ cao điểm đã gây ảnh hưởng và dẫn đến tình trạng ùn tắc kéo dài.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, đường Nguyễn Gia Bồng và nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung là 2 điểm ngập đã được xác định giải pháp ứng trực đảm bảo thoát nước trong kế hoạch thoát nước mùa mưa 2026.

Ngay khi xảy ra mưa lớn, các đơn vị duy trì thoát nước đã triển khai công tác ứng trực theo kế hoạch nhằm đảm bảo tiêu thoát nước kịp thời. Nhờ đó, nước tại 2 vị trí này rút nhanh. Tính đến 20h00 ngày 31/7, nước tại hai điểm úng ngập nêu trên đã cơ bản rút hoàn toàn. Cơ quan chức năng đánh giá, so với các trận mưa có cường độ tương tự trong những năm trước đây (vốn phải mất khoảng nửa ngày nước mới rút hết), thời gian tiêu thoát nước lần này đã được rút ngắn đáng kể.

Cũng theo Sở Xây dựng Hà Nội, trong đợt mưa chiều tối 31/7, các khu vực nằm trong phạm vi tác động của các dự án khẩn cấp đã không xảy ra tình trạng ngập úng. Cụ thể gồm: Đại lộ Thăng Long, khu vực trước Sân vận động Mỹ Đình, đường Võ Chí Công cùng hàng loạt khu đô thị như Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ Tây, Resco, Eco Home, Ciputra...

Hiện nay, UBND TP Hà Nội đã xác định ngập úng là một trong 5 điểm nghẽn trọng tâm cần tập trung giải quyết. Từ đầu năm 2026, thành phố đã quyết định đầu tư khẩn cấp 10 công trình (bao gồm 5 dự án thoát nước và 5 dự án hồ điều hòa) với tổng nguồn vốn gần 5.600 tỷ đồng. Các công trình này được yêu cầu hoàn thành trước mùa mưa năm 2026 nhằm từng bước nâng cao năng lực tiêu thoát, giảm thiểu nguy cơ ngập úng đô thị.