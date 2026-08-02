Mật phục nhiều ngày, chặn 35 tấn heo nhiễm chất cấm chuẩn bị vào TPHCM

TPO - Những chiếc xe chở gia súc, gia cầm lặng lẽ lăn bánh trong đêm qua các cửa ngõ TPHCM tưởng chỉ là những chuyến hàng bình thường. Thế nhưng, phía sau đó có thể là những lô thực phẩm nhiễm chất cấm, vật nuôi mang mầm bệnh đang tìm đường vào bàn ăn của hàng triệu người dân.

Xuyên đêm theo dấu heo bẩn

Liên tiếp nhiều ngày qua, lực lượng liên ngành phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ trên địa bàn TPHCM âm thầm theo dõi các chuyến xe chở heo có dấu hiệu bất thường.

Thay vì dừng xe kiểm tra ngay khi phát hiện nghi vấn, các tổ công tác kiên trì bám sát hành trình để tránh việc các đối tượng thay đổi lộ trình hoặc tẩu tán vật nuôi.

Kết quả của cuộc mật phục là việc phát hiện 3 lô heo thịt với tổng cộng 280 con, nặng hơn 35 tấn, dương tính với các chất cấm thuộc nhóm Beta-Agonist gồm Salbutamol và Clenbuterol. Đáng chú ý, một lô heo còn nhiễm vi-rút dịch tả heo châu Phi.

Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện một xe vận chuyển heo có dấu hiệu vi phạm trong quá trình kiểm tra đột xuất tại TP.HCM (Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM)

Trao đổi với PV Tiền Phong ngày 1/8, ông Trần Phú Cường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM (Sở Nông nghiệp và Môi trường), cho biết lực lượng chức năng triển khai kiểm tra sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về một số đầu mối thu mua, vận chuyển heo có dấu hiệu sử dụng chất cấm trước khi đưa vào thành phố tiêu thụ.

Ngoài phát hiện sử dụng hóa chất cấm tại 3 lô heo, còn phát hiện dương tính vi-rút dịch tả heo Châu Phi (Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM)

“Qua đánh giá, vụ việc có dấu hiệu phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm nên chúng tôi xây dựng phương án bí mật theo dõi toàn bộ hành trình của các phương tiện nghi vấn. Mục tiêu là ghi nhận đầy đủ diễn biến của lô hàng, đồng thời tránh nguy cơ các đối tượng thay đổi lộ trình hoặc tẩu tán vật nuôi khi bị phát hiện”, ông Cường cho biết.

Theo hồ sơ vận chuyển, số heo này dự kiến đưa vào một cơ sở giết mổ tại TPHCM. Sau khi lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan chức năng xác định cả 3 lô đều dương tính với chất cấm, trong đó có một lô nhiễm vi-rút dịch tả heo châu Phi. Toàn bộ số heo đã bị tiêu hủy.

Theo cơ quan chức năng, việc phát hiện vi-rút dịch tả heo châu Phi không chỉ đặt ra nguy cơ mất an toàn dịch bệnh mà còn cho thấy khả năng phát tán mầm bệnh trong quá trình vận chuyển, tập kết vật nuôi giữa các địa phương nếu không được kiểm soát kịp thời.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM đang phối hợp với Công an TPHCM và các đơn vị liên quan củng cố hồ sơ, xác minh nguồn gốc lô hàng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đồng thời tăng cường kiểm tra đột xuất hoạt động vận chuyển động vật vào thành phố, đặc biệt tại các tuyến cửa ngõ.

Theo tìm hiểu của PV, việc phát hiện gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc hoặc không bảo đảm điều kiện kiểm dịch không phải là cá biệt. Gần đây, lực lượng liên ngành cũng phát hiện một xe tải vận chuyển gần 200 con vịt thương phẩm từ Đồng Nai vào TPHCM nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch.

Cuộc chiến chống thực phẩm bẩn chưa hạ nhiệt

Vụ việc phát hiện 35 tấn heo nhiễm chất cấm chỉ là một lát cắt trong cuộc chiến bảo đảm an toàn thực phẩm tại TPHCM.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã kiểm tra hơn 14.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phát hiện hàng trăm trường hợp vi phạm và xử phạt hơn 11 tỷ đồng. Nhiều cơ sở bị đình chỉ hoạt động, buộc tiêu hủy thực phẩm không bảo đảm chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc.

Lực lượng kiểm tra liên ngành liên ngành phòng, chống dịch bệnh động vật và kiểm soát giết mổ trên địa bàn TPHCM phát hiện xe chở gia cầm không có giấy tờ kiểm định (Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM)

Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã khởi tố 26 vụ án liên quan đến sản xuất, buôn bán thực phẩm giả và vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, cho thấy mức độ nghiêm trọng của loại tội phạm này.

Theo Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm TPHCM, công tác quản lý vẫn gặp nhiều khó khăn khi nguồn thực phẩm tiêu thụ của thành phố chủ yếu đến từ các tỉnh, trong khi chuỗi cung ứng trải qua nhiều khâu trung gian. Hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ, hàng rong và bán hàng qua mạng cũng khiến việc truy xuất nguồn gốc trở nên phức tạp hơn.

Siết kiểm soát từ cửa ngõ đến bàn ăn

Với khoảng 14 triệu người sinh sống, học tập và làm việc, mỗi ngày TPHCM tiêu thụ lượng thực phẩm rất lớn. Điều này đặt ra yêu cầu phải kiểm soát chặt chẽ chuỗi cung ứng từ nơi sản xuất đến bàn ăn.

Lực lượng chức năng TPHCM tăng cường kiểm soát thực phẩm từ cửa ngõ vào TPHCM (Ảnh: Chi cục Chăn nuôi và Thú y TPHCM)

Thành phố đang tăng cường lấy mẫu kiểm tra tại các chợ đầu mối, truy xuất nguồn gốc các lô hàng vi phạm và đẩy mạnh số hóa dữ liệu về vùng sản xuất, đơn vị vận chuyển cũng như kết quả kiểm nghiệm nhằm nâng cao tính minh bạch trong quản lý.

TPHCM tăng cường các giải pháp kiểm soát, nâng chất lượng thực phẩm (ông Nguyễn Văn Dũng (áo xanh) - Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khảo sát sản phẩm tại siêu thị)

Song song đó, chương trình "Tick xanh trách nhiệm" tiếp tục được mở rộng tới chợ truyền thống, trường học, bệnh viện, khu công nghiệp, bếp ăn tập thể và các sàn thương mại điện tử. Mục tiêu không chỉ là phát hiện, xử lý thực phẩm bẩn mà còn xây dựng chuỗi cung ứng minh bạch, giúp người dân yên tâm hơn với bữa ăn hằng ngày.