Tê tê quý hiếm 'đi lạc' ra đường ở Đồng Nai

TPO - Phát hiện cá thể tê tê quý hiếm bò bên đường, một người dân ở xã Phú Riềng (TP. Đồng Nai) đã chủ động giao nộp cho công an, góp phần bảo vệ loài động vật rừng nguy cấp thuộc Nhóm IB.

Ngày 1/8, Công an xã Phú Riềng (Công an TP. Đồng Nai) cho biết vừa tiếp nhận và bàn giao cho lực lượng Kiểm lâm một cá thể tê tê quý hiếm do người dân tự nguyện giao nộp.

Anh Lê Hữu Duy (trái) bàn giao cá thể tê tê cho Công an xã Phú Riềng xử lý theo quy định (ảnh: CA Phú Riềng)

Trước đó, anh Lê Hữu Duy (SN 1999, trú thôn Phú Vinh, xã Phú Riềng) đã mang cá thể tê tê đến trụ sở Công an xã để bàn giao.

Anh Duy cho biết, trên đường di chuyển từ nơi làm việc về nhà, anh phát hiện con vật bò bên lề đường. Nhận thấy đây là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc danh mục được pháp luật bảo vệ, anh đã nhanh chóng đưa đến cơ quan công an để bàn giao theo quy định.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Phú Riềng đã liên hệ với Hạt Kiểm lâm khu vực VIII (TP. Đồng Nai) để phối hợp xử lý. Qua kiểm tra, lực lượng kiểm lâm xác định đây là cá thể tê tê thuộc Nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán vì mục đích thương mại.

Công an xã Phú Riềng bàn giao cá thể tê tê cho lực lượng kiểm lâm chăm sóc, thả về tự nhiên (ảnh: Công an Phú Riềng)

Sau khi hoàn tất các thủ tục, Công an xã Phú Riềng đã bàn giao cá thể tê tê cho Hạt Kiểm lâm khu vực VIII để tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.