Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ Shark Thủy chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng

TPO - Sau hơn nửa năm ban hành cáo trạng truy tố Shark Thủy chiếm đoạt tiền của 10.100 người, nay Vụ 3 Viện KSND Tối cao quyết định trả hồ sơ cho C03 Bộ Công an điều tra bổ sung.

Ngày 2/8, Viện KSND Tối cao (Vụ 3) vừa có thông báo với các cơ quan, người tham gia tố tụng về việc đã trả hồ sơ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup (Egroup) và các doanh nghiệp liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) để điều tra bổ sung lần thứ nhất. Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng, kể từ ngày 27/7/2026.

Trước đó, hồi tháng 12/2025, ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy, Chủ tịch Egroup) bị truy tố ra TAND Hà Nội để xét xử về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ"; cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị cáo buộc “Nhận hối lộ”; 26 bị can còn lại là kế toán, quản lý kinh doanh của Công ty Egame, truy tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Cáo trạng ban hành thời điểm đó xác định, Tập đoàn Giáo dục Egroup do ông Thủy làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, hoạt động theo mô hình hệ sinh thái với 20 công ty con. Egroup giữ vai trò trung tâm trong huy động vốn, điều phối, đầu tư tiền.

Tuy nhiên, thực tế hệ sinh thái này bất ổn bởi mô hình hoạt động của các công ty phụ thuộc nhiều vào đòn bẩy tài chính. "Xương sống" duy nhất ông Thủy có trong tay là hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders.

Do đó, ông Thủy dựa vào tên tuổi này để huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư rồi mở thêm nhiều chuỗi giáo dục và trường học.

Cáo buộc xác định, trước năm 2019, chuỗi Apax Leaders mở mới liên tục mạng lưới hoạt động từ Bắc đến Nam, với 130 trung tâm tiếng Anh, trường học Steame với việc thuê nhiều giáo viên nước ngoài. Thực tế ông Thủy không có tài sản, năng lực tài chính. Đây chỉ là chiêu "đánh bóng" hình ảnh nhằm lôi kéo nhà đầu tư xuống tiền mua cổ phần khống.

Từ 2015 - 2023, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để quảng bá hình ảnh cho công ty mẹ là Egroup. Ông cũng dùng danh tiếng của bản thân để giới thiệu đang mở rộng mảng giáo dục, kêu gọi khách hàng đầu tư tiền vào Egroup để được hưởng lãi suất cao.

Để phục vụ lừa đảo, ông Thủy nâng "khống" vốn điều lệ cho Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. 70% doanh thu hàng năm, khoảng 2.350 tỷ đồng, cũng do tạo "khống" mà có.

Hệ thống chân rết giúp sức cho ông Thủy là bộ phận kinh doanh với hơn 530 nhân viên dốc sức quảng cáo.

Khi lôi kéo được nhà đầu tư, Shark Thủy sẽ đại diện Công ty Egame chuyển nhượng cho nhà đầu tư một số lượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Ông Thủy cam kết mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần để nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền, nghĩa vụ cổ đông cho ông...

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy).

Bằng thủ đoạn trên, từ 2015 - 2023, ông Thủy vừa nâng “khống” được vốn của Egroup và chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng là tiền gốc của 10.100 người. Tiền thu được, ông Thủy chỉ đạo dùng 70% để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện. 30% còn lại dùng trả nợ cá nhân như vay ngân hàng, thuê mặt bằng.

Hiện, 7.677 tỷ đồng ông Thủy đã sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán.

Hối lộ để "đánh bóng" công ty

Đáng chú ý, quá trình "đánh bóng" công ty để lừa đảo, Shark Thủy ngỏ lời với bà Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần, nhờ chạy doanh thu khống. Bà Liên đồng ý với điều kiện ông Thủy phải trả tiền phí dịch vụ bao gồm chi phí "đối soát" tính bằng 2% tiền chạy doanh thu một năm; phải chịu trách nhiệm chi trả các khoản phí vận hành khác kèm theo như phí giao dịch ngân hàng 0,03% tính trên số tiền Nhất Trần chuyển tiền bán hàng cho Egroup. Hình thức thanh toán là chuyển khoản vào số tài khoản ngân hàng do bà Liên cung cấp hoặc đưa tiền mặt.

Để bảo đảm cho việc kinh doanh trên sổ sách kế toán là có lãi, Egroup được Nhất Trần cho hưởng chiết khấu khi tham gia mua bán thẻ điện thoại là từ 0,053% - 0,354% doanh thu. Nhưng trên thực tế, nhóm ông Thủy phải chuyển trả lại toàn bộ tiền chênh lệch này cho bà Liên.

Bằng cách này, từ 12/2016 - 9/2021, bà Liên đã lợi dụng chức vụ Giám đốc Công ty Nhất Trần để chỉ đạo cấp dưới ký 12 hợp đồng khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống. Từ đó giúp Egroup ghi nhận doanh thu khống với tổng số tiền gần 2.350 tỷ đồng - chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính.

Theo thỏa thuận, ông Thủy phải trả cho bà Liên tổng cộng 46,5 tỷ đồng. Nhưng do gặp khủng hoảng về tài chính, không có dòng tiền mới của nhà đầu tư nên ông này mới đưa cho Liên gần 32 tỷ. Hành vi này, khiến ông Thủy bị cáo buộc đã "Đưa hối lộ" cho bà Liên 32 tỷ đồng.