Công an TPHCM tiếp tục bóc gỡ đường dây sản xuất Pod Chill chứa ma túy quy mô cực lớn

TPO - Tiếp tục cao điểm đấu tranh với các loại ma túy mới, Công an TPHCM vừa bóc gỡ thêm một đường dây sản xuất và phân phối Pod Chill chứa Etomidate. Tang vật thu giữ cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị năng lực sản xuất với quy mô rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ phát tán hàng chục nghìn sản phẩm chứa ma túy ra thị trường.

Clip Công an TPHCM bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây. Nguồn C.A.

Ngày 2/8, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy vừa tiếp tục triệt phá thành công một đường dây sản xuất, pha chế và mua bán trái phép chất ma túy Etomidate ngụy trang dưới dạng thuốc lá điện tử (Pod Chill) với quy mô lớn, bắt giữ và xử lý 37 đối tượng.

Đây là kết quả tiếp theo trong đợt cao điểm thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ban Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường đấu tranh với các loại ma túy mới, đặc biệt là Etomidate được ngụy trang dưới hình thức thuốc lá điện tử để len lỏi vào giới trẻ.

Theo điều tra ban đầu, đường dây do Lê Quang Trọng (SN 2000, ngụ phường Bình Tân, TPHCM) cầm đầu. Các đối tượng tổ chức hoạt động khép kín từ vận chuyển ma túy Etomidate từ Campuchia vào Việt Nam, pha chế tinh dầu, bơm vào đầu Pod Chill rồi phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TPHCM và nhiều tỉnh, thành lân cận.

Các đối tượng cùng tang vật thu được.

Quá trình đấu tranh, lực lượng công an đã đồng loạt bắt giữ các đối tượng chủ chốt và mở rộng điều tra toàn bộ đường dây. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 30 đối tượng về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý 7 đối tượng có liên quan.

Tang vật thu giữ đặc biệt lớn gồm khoảng 10.000 ml tinh dầu chứa ma túy Etomidate đựng trong 21 chai nhựa; 1.460 đầu Pod Chill đã chứa ma túy; 13.500 vỏ đầu Pod rỗng; 595 thân máy hút Pod cùng nhiều dụng cụ pha chế, chiết rót và bơm dung dịch.

Theo cơ quan điều tra, số tinh dầu Etomidate bị thu giữ đủ để pha chế gần 5.000 đầu Pod Chill thành phẩm. Đáng chú ý, việc phát hiện 13.500 vỏ đầu Pod rỗng cùng hệ thống dụng cụ pha chế cho thấy các đối tượng đã chuẩn bị năng lực sản xuất với quy mô rất lớn. Nếu số vỏ Pod này được bơm đầy tinh dầu ma túy, lượng sản phẩm đưa ra thị trường sẽ lớn gấp nhiều lần số tang vật thành phẩm đã bị thu giữ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hàng nghìn người, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh và sinh viên.

Các đối tượng liên quan trong đường dây tại cơ quan công an.

Theo Công an TPHCM, Etomidate đã được đưa vào danh mục chất ma túy theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn lợi dụng hình thức thuốc lá điện tử với thiết kế bắt mắt, nhiều hương vị trái cây để đánh lừa người sử dụng, lôi kéo giới trẻ sử dụng trái phép chất ma túy. Mọi hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp tục bóc gỡ thành công đường dây này không chỉ ngăn chặn kịp thời lượng lớn ma túy Etomidate trước khi thẩm lậu ra thị trường mà còn thể hiện quyết tâm của Công an TPHCM trong đấu tranh với các loại ma túy mới.

Thời gian tới, Công an TPHCM sẽ tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời tăng cường rà soát, triệt xóa các đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép Etomidate cũng như các loại ma túy mới khác; kiên quyết xử lý mọi hành vi lợi dụng thuốc lá điện tử, thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm tiêu dùng để ngụy trang hoạt động phạm tội về ma túy, góp phần xây dựng TPHCM an toàn, văn minh và không ma túy.