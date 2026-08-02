Dùng mặt sau phiếu giữ xe ghi kèo cá độ bóng đá

TPO - Để qua mặt cơ quan chức năng, đối tượng tổ chức cá độ sử dụng mặt sau các phiếu giữ xe để ghi thông tin đặt cược rồi nhập lệnh lên tài khoản Sbobet. Đường dây hoạt động trong mùa World Cup 2026 vừa bị Công an TPHCM triệt xóa, khởi tố 17 đối tượng.

Ngày 2/8, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, khởi tố và bắt tạm giam 17 đối tượng để điều tra.

Các đối tượng trong đường dây cá độ tại cơ quan công an.

Đây là kết quả thực hiện cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM trong mùa World Cup 2026.

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 15/7, Đội 5 - Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Tổ công tác số 3 và Công an phường Chợ Lớn kiểm tra trước số 201B Nguyễn Chí Thanh, phát hiện Nguyễn Minh Phúc (SN 1994, ngụ TPHCM) có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức ghi phơi cá cược bóng đá kết hợp sử dụng tài khoản cá cược trực tuyến.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 29 tờ phơi được ghi trên mặt sau các phiếu giữ xe cùng nhiều điện thoại di động, dữ liệu điện tử và tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá.

Kết quả điều tra xác định, từ giữa tháng 6/2026, Phúc được Phạm Tấn Tài (SN 1981, ngụ An Giang) cung cấp tài khoản cá cược trực tuyến trên hệ thống Sbobet để tham gia cá cược các trận đấu World Cup 2026. Hai đối tượng thống nhất quy đổi điểm trên hệ thống thành tiền và thanh toán theo tuần.

Phúc và Tài tại cơ quan công an.

Có tài khoản cá cược, Phúc không chỉ trực tiếp đánh bạc mà còn tổ chức cho nhiều người khác tham gia nhằm hưởng tiền chênh lệch. Đối tượng sử dụng mặt sau các phiếu giữ xe để ghi thông tin cá cược như tên người chơi, đội bóng, loại kèo, tỷ lệ cược và số tiền đặt cược. Người chơi đặt cược trực tiếp hoặc thông qua điện thoại, Zalo, sau đó Phúc nhập lệnh lên hệ thống cá cược trực tuyến và tự điều chỉnh tỷ lệ kèo thấp hơn để hưởng lợi.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập 26 người có liên quan. Qua sàng lọc, CQĐT xác định có 15 người tham gia đánh bạc với số tiền đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự; các trường hợp còn lại sẽ bị xử lý theo quy định.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định chỉ trong thời gian từ ngày 3 đến 15/7/2026, Nguyễn Minh Phúc đã tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược nhiều trận đấu thuộc World Cup 2026 với tổng số tiền giao dịch dùng để tổ chức đánh bạc lên tới hơn 1,7 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh Phúc cùng 15 đối tượng khác để điều tra về các tội "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Vụ án đang được mở rộng điều tra.