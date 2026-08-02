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Pháp luật

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Người phụ nữ 79 tuổi bị truy tố vì mua bán ma túy

Tân Châu

TPO - Nữ bị can 79 tuổi bị cáo buộc mua bán lượng lớn ma túy, trong đó có hơn 2,2kg Methamphetamine và trên 1kg Heroine.

Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng, truy tố Nguyễn Thị Thược (SN 1947, quê Nam Định; ngụ TPHCM) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cùng vụ án, 10 bị can khác bị truy tố về các tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Không tố giác tội phạm”.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2024, Thược bắt đầu mua ma túy của một người tên Trường (chưa rõ lai lịch). Sau khi nhận ma túy, Thược đem về cất giấu tại căn nhà trên đường Nguyễn Văn Khối, phường 11, quận Gò Vấp (cũ), TPHCM.

Tại đây, Thược chia nhỏ ma túy để bán cho những người có nhu cầu nhằm kiếm lời. Một trong những người mua ma túy của Thược là bị can Phạm Minh Thắng (SN 1971, ngụ TPHCM).

Cáo trạng xác định Thược đã bán ma túy cho Thắng tổng cộng 11 lần, với khối lượng 2.000g Methamphetamine. Số ma túy này được giao qua nhiều lần, sau đó Thắng tiếp tục đem bán lại cho người khác.

Ngày 7/1/2025, lực lượng công an khám xét nơi ở của Thược, phát hiện, thu giữ lượng lớn ma túy, gồm 1.035g Heroine và 296,84g Methamphetamine. Lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều vật dụng liên quan đến việc cất giấu, phân chia ma túy.

Từ kết quả điều tra, cơ quan tố tụng xác định Thược phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán tổng cộng 2.296,84g Methamphetamine và 1.035g Heroine. Với việc liên quan đến hai loại ma túy có tổng khối lượng đặc biệt lớn, Thược bị truy tố theo điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tân Châu
#Nguyễn Thị Thược #Mua bán ma túy #Cáo trạng #Viện KSND TPHCM #Heroine #Methamphetamine

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