Luật chơi mới khiến 24 nghệ sĩ sửng sốt

TPO - Trong phần chọn đội ở Live stage 3, 24 nghệ sĩ phải sản xuất EP gồm ba ca khúc có sự liên kết để thi đấu. Luật mới khiến nhiều thành viên sửng sốt. Hai đội trưởng Dương Domic và Quang Hùng MasterD bước vào cuộc chọn đội nhiều xáo trộn.

Lần đầu thi đấu bằng EP

Trong tập 5 phát sóng tối 1/8, Tinh hà say hi công bố thể lệ Live stage 3. 24 nghệ sĩ được chia thành hai liên quân, mỗi đội gồm 12 thành viên, lần lượt trải qua hai vòng thi.

Ở lượt đầu, mỗi liên quân phải sản xuất một EP gồm ba ca khúc. Các bài hát không đứng riêng lẻ mà cần có sự liên kết về âm nhạc, nội dung và ý tưởng trình diễn, sau đó được sắp xếp thành một setlist hoàn chỉnh.

Lượt hai là Dance Battle với ba hiệp. Hai liên quân lần lượt thi đấu theo đội hình 12 người, cử thành viên đấu đối kháng theo cặp và chọn một đại diện bước vào vòng solo 1-1. Điểm số tại Livestage 3 tiếp tục được cộng vào thành tích cá nhân của từng nghệ sĩ.

Trấn Thành công bố luật mới ở show Tinh hà khiến 24 anh trai sửng sốt.

Việc đưa EP vào vòng thi là thay đổi đáng kể so với các live stage trước. Mỗi đội chủ yếu tập trung hoàn thiện từng tiết mục riêng biệt. Với luật mới, nghệ sĩ không chỉ phải sáng tác, thu âm và dàn dựng ba ca khúc trong thời gian ngắn, còn phải bảo đảm cùng nằm trong tổng thể thống nhất.

Nhiều thành viên bất ngờ khi nghe công bố thể lệ. Jsol liên tục hỏi lại: “Đấu EP hả?”, trong khi Quang Hùng MasterD lộ rõ sửng sốt. Hurrykng thể hiện sự hào hứng trước thử thách mới.

Jaysonlei cho rằng đây là hình thức chưa từng xuất hiện trong các mùa Say hi trước đó cũng như những chương trình âm nhạc anh từng theo dõi. Dang Hong Hai nhận định áp lực lớn nhất là phải tạo ra ba ca khúc có chất lượng tương đối đồng đều, đồng thời kết nối được với nhau.

Thể lệ này cũng đẩy vai trò của hai liên quân trưởng lên cao hơn. Ngoài phân chia đội hình theo khả năng hát, rap, sáng tác và trình diễn, họ phải cùng các thành viên lựa chọn hướng âm nhạc, xây dựng câu chuyện, phân bổ nguồn lực và kiểm soát tiến độ sản xuất.

Cuộc chọn đội nhiều xáo trộn

Dương Domic và Quang Hùng MasterD được bình chọn làm liên quân trưởng tại Livestage 3. Mỗi người xây dựng đội hình 12 thành viên, tính toán đủ nhân sự cho các khâu hát, rap, sáng tác, sản xuất và trình diễn.

Hai liên quân trưởng lựa chọn thành viên theo những hướng khác nhau. Quang Hùng ưu tiên những nghệ sĩ có khả năng phối hợp chuyên môn sáng tác và sản xuất âm nhạc. Dương Domic chú trọng màu sắc riêng, tìm kiếm anh trai có thể tạo đột phá.

Pháp Kiều - người dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân sau Live stage 2 - được chú ý đầu tiên. Dang Hong Hai cũng được các thành viên hai phía thuyết phục trước khi quyết định gia nhập liên quân Dương Domic.

Cục diện liên tục thay đổi khi chương trình áp dụng luật “một giữ, một đổi”. Hai liên quân trưởng không thể giữ toàn bộ những người mình mong muốn, phải cân nhắc sự phù hợp của từng thành viên với đội hình. Dương Domic có thời điểm phải đưa CongB và Song Luân xuống khu vực chờ, dù từng làm việc cùng ở những vòng trước.

Tập 5 show Tinh hà dành phần lớn thời lượng cho phần chọn đội, game tương tác.

Ở các lượt tiếp theo, KimLong chọn liên quân Quang Hùng MasterD sau khi nghe định hướng làm việc của đội. Wren Evans cân nhắc giữa hai phía trước khi đưa ra lựa chọn tương tự. Đến lượt cuối, Hyo cũng về đội Quang Hùng sau khi được phân tích về vai trò và khả năng phát huy thế mạnh trong vòng thi mới.

Một số nghệ sĩ như Ali Hoàng Dương, Vương Bình không được lựa chọn ngay, phải chuyển đến khu vực “Miền đất hứa”. Diễn biến này cho thấy thứ hạng cá nhân không phải yếu tố duy nhất quyết định kết quả. Các liên quân trưởng còn phải tính đến khả năng kết nối giữa các thành viên và yêu cầu sản xuất ba ca khúc trong thời gian ngắn.

Hurrykng sau đó sử dụng quyền lựa chọn đặc biệt để gia nhập liên quân có nhiều thành viên biết làm nhạc. Quang Hùng MasterD và Xuân Định cũng có cơ hội đứng chung đội sau những lần bị tách ở các vòng trước.

Sau nhiều lượt lựa chọn và hoán đổi, hai liên quân hoàn thiện đội hình 12 người. Dương Domic và Quang Hùng MasterD không chỉ chịu trách nhiệm phân chia vị trí biểu diễn mà còn phải cùng các thành viên chọn ca khúc, thống nhất ý tưởng và xây dựng cấu trúc chung cho EP, chuẩn bị cho màn Live stage 3 đầy cạnh tranh.