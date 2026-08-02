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Thế giới

Tổng thống Mỹ Trump huỷ bỏ kế hoạch tấn công Iran, hé lộ điều khoản của thỏa thuận hòa hoãn

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran sau khi Tehran và nhiều quốc gia Trung Đông đề nghị tạm dừng để hoàn tất một thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 2/8 (theo giờ Việt Nam) tuyên bố Washington đã hủy bỏ kế hoạch tấn công Iran, viện dẫn những tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán và cho biết các bên đã thống nhất những điều khoản chính của một thỏa thuận nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết Mỹ "đã sẵn sàng chiến đấu chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran với sức mạnh quân sự chưa từng thấy kể từ Thế chiến II", nhưng đã chấp nhận đề nghị từ Iran và một số quốc gia Trung Đông về việc tạm hoãn mọi cuộc tấn công để tạo điều kiện hoàn tất thỏa thuận.

Ông Trump cho biết thỏa thuận được đề xuất sẽ bao gồm việc mở cửa ngay lập tức eo biển Hormuz đồng thời chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Dựa trên yêu cầu này, vì lợi ích của tương lai thế giới và cũng vì sự tồn tại của một Iran thịnh vượng và thành công, tôi đã đồng ý hủy bỏ cuộc tấn công, với điều kiện có thể nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Israel cùng tôi cam kết điều này. Mọi người hãy bắt tay vào việc và hoàn thành nó", ông Trump viết.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ được đưa ra trong bối cảnh không ghi nhận thêm các cuộc không kích mới của lực lượng Mỹ nhằm vào Iran trong vài ngày qua.

Về phía Iran, Đài truyền hình quốc gia IRIB cho biết Tổng thống Mỹ "một lần nữa rút lại những lời lẽ và lời đe dọa" nhằm vào Tehran.

IRIB cho rằng việc Washington từ bỏ kế hoạch tấn công cho thấy Mỹ buộc phải xem xét lại chiến lược của mình dưới sức ép từ Iran và các nước trong khu vực.

Trước đó, theo bốn nguồn thạo tin, Tổng thống Donald Trump đã có cuộc điện đàm với thái tử Ả Rập Xê Út.

Các nguồn tin cho biết Thái tử Mohammed bin Salman tái khẳng định mong muốn giảm leo thang căng thẳng trong khu vực và bày tỏ quan ngại về khả năng Mỹ tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Song song với đó, các quốc gia trung gian như Qatar và Pakistan đang tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn chặn một vòng leo thang mới. Theo ba nguồn tin, các bên đã tiến hành nhiều cuộc điện đàm với quan chức Iran và Mỹ, trong đó có đặc phái viên của Tổng thống Trump là Steve Witkoff.

Mục tiêu trước mắt của các cuộc tiếp xúc là thúc đẩy một thỏa thuận giữa Iran và Oman, qua đó cho phép hoạt động hàng hải thương mại được nối lại bình thường tại eo biển Hormuz.

Quỳnh Như
CNN
#Tổng thống Trump #Mỹ #Iran #tấn công #đàm phán #eo biển Hormuz #xung đột khu vực #leo thang #Trung Đông

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