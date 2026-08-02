Vụ 2 nhóm đối tượng đuổi chém nhau ở Hà Nội: Khởi tố vụ án, làm rõ 14 đối tượng liên quan

TPO - Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng", làm rõ 14 đối tượng cầm dao, kiếm đuổi chém nhau trong lúc ăn uống tại "Quán Nhỏ", phường Vĩnh Hưng.

Nhóm đối tượng liên quan vụ việc. Ảnh CAHN

Liên quan đến vụ 2 nhóm đối tượng hỗn chiến tại "Quán Nhỏ" trên đường Vĩnh Tuy, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng điều tra làm rõ.

Theo đó, xuất phát từ mâu thuẫn trong khi tổ chức sinh nhật tại nhà hàng “Quán Nhỏ” vào tối ngày 30/7, nhóm của Trịnh Công Lực (SN 2002, thường trú tại xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An) đã xô xát với nhóm bàn bên sang chúc rượu.

Quá trình xô xát, Nguyễn Trường Giang (SN 1999) và Nguyễn Như Thanh Tùng (SN 2000), cùng thường trú tại phường Từ Liêm, TP Hà Nội (nhóm của Lực) đã cầm theo dao và kiếm xông vào đánh, chém nhóm thanh niên bàn bên khiến 1 nam thanh niên bị thương.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã phối hợp Công an phường Vĩnh Hưng tiến hành điều tra, làm rõ 14 đối tượng và người liên quan đến sự việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng".

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.