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Pháp luật

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Khánh thành Công trình khắc tên 505 Anh hùng liệt sĩ lực lượng Cảnh vệ CAND

Minh Đức - Hải Đường

TPO - Ngày 2/8, tại Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tổ chức Lễ khánh thành Công trình tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam.

Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam là đơn vị tiền thân của Phòng Cảnh vệ miền Nam, có nhiệm vụ bảo vệ căn cứ và các đồng chí lãnh đạo Trung ương Cục miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Trong suốt quá trình chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ Đoàn 180 luôn bám trụ nơi chiến trường ác liệt, không quản ngại gian khổ, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc.

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Công trình tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đoàn 180 An ninh vũ trang miền Nam.

Có 505 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã anh dũng hy sinh, hiến trọn tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với những cống hiến to lớn, Đoàn 180 được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh; 4 tập thể và 4 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành công trình tưởng niệm, Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, nhấn mạnh công trình mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, không chỉ thể hiện lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ Đoàn 180 mà còn trở thành nơi giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh vệ.

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Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phát biểu tại buổi lễ.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Hùng, truyền thống không chỉ để tự hào mà còn là động lực để tiếp nối. Sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn nhắc nhở mỗi cán bộ, chiến sĩ hôm nay phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các mục tiêu trọng yếu.

Đại diện các cựu chiến sĩ Đoàn 180, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thanh Nguyên xúc động chia sẻ, đứng trước công trình tưởng niệm uy nghiêm, những người lính năm xưa như được trở về với ký ức của một thời chiến đấu gian khổ nhưng đầy hào hùng.

"Đây không chỉ là sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống mà còn là sự ghi nhận đối với những thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đoàn 180 đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng. Công trình sẽ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng trung thành và tinh thần cống hiến cho thế hệ hôm nay và mai sau", ông Ngô Thanh Nguyên bày tỏ.

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Các đại biểu tại lễ khánh thành.

Kết thúc buổi lễ, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ giao Phòng Cảnh vệ miền Nam chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam tiếp nhận, quản lý và phát huy hiệu quả giá trị công trình; đồng thời tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống để nơi đây trở thành điểm đến ý nghĩa đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, nhân dân và du khách khi về với vùng đất Tây Ninh giàu truyền thống cách mạng.

Minh Đức - Hải Đường
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